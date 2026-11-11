Вечером 11 ноября сотни жителей Риги приняли участие в традиционном факельном шествии, посвящённом Дню Лачплесиса — дню памяти борцов за независимость Латвии. Участники направились от Братского кладбища к памятнику Свободы.

Как сообщает агентство LETA, во главе колонны шёл мужской фольклорный коллектив «Vilki». За ним следовали представители и сторонники Национального объединения, школьники, семьи с детьми, молодые ополченцы, пожарные и другие участники. По пути к шествию присоединялись новые люди.

На Братском кладбище могилы борцов за свободу Латвии украсили цветами и зажжёнными свечами. В 18:00 здесь началась вечерняя воинская церемония. Почтить память погибших пришли не только военнослужащие, но и многочисленные горожане, многие — вместе с детьми.

В День Лачплесиса в столице проходят и другие памятные мероприятия. В 18:00 запланировано чествование борцов за свободу у памятника Свободы, после чего факельное шествие продолжится до набережной 11 Ноября.

У Каменного моста в Даугаву спустят огненный плот, а возле стены Рижского замка состоится совместное исполнение патриотических песен под руководством коллектива «Vilki».

В 19:00 на улице Бариню, возле парка Победы, начнётся мероприятие «Rīga, mūžības skartā» («Рига, прикоснувшаяся к вечности»). Перед зрителями выступят группы «Juuk» и «The Sound Poets».

Здесь же представят музыкально-поэтическую постановку на музыку Яниса Лусенса и стихи Александра Чака. В программе примут участие Эрика Эглия-Гравеле, Раймондс Целмс, Атис Иевиньш и Ингус Улманис.

День Лачплесиса ежегодно отмечается в Латвии 11 ноября в память о победе латвийской армии над войсками Бермонта в 1919 году. Одной из главных традиций этого дня стало зажигание свечей в память о защитниках страны.