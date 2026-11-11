С 13 ноября 2026 года в Латвии вступают в силу поправки к закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA). Они расширяют возможности получения компенсаций после дорожно-транспортных происшествий.

В частности, пострадавшие смогут обращаться за возмещением к своему страховщику, а в некоторых случаях — получить выплату даже при неустановленном виновнике аварии. Однако основные нововведения начнут действовать только в 2027 году.

Как сообщает Сейм Латвии, изменения призваны упростить получение страхового возмещения и усовершенствовать систему OCTA.

За компенсацией можно будет обращаться к своему страховщику

Одно из наиболее важных нововведений касается порядка обращения за страховым возмещением.

Сейчас пострадавший в ДТП, как правило, должен подавать заявление в страховую компанию виновника аварии.

После введения нового порядка в определённых случаях можно будет обращаться непосредственно к своему страховщику OCTA. При этом право обратиться к страховой компании виновной стороны сохранится.

Однако воспользоваться упрощённой процедурой смогут не все пострадавшие.

Для этого должны выполняться определённые условия:

В ДТП участвовало транспортное средство, зарегистрированное в Латвии.

В результате происшествия причинён только имущественный ущерб, люди не пострадали.

Ответственность участников аварии можно установить.

Общая сумма страхового возмещения не превышает 50 000 евро.

Если эти условия не соблюдены, за компенсацией потребуется обращаться к страховщику виновной стороны либо в Латвийское бюро транспортных страховщиков (LTAB) — в предусмотренных законом случаях.

Важно: новый порядок начнёт действовать с 1 июля 2027 года и будет распространяться на договоры OCTA, заключённые начиная с этой даты.

Виновник ДТП скрылся: когда можно будет получить компенсацию

Ещё одно существенное изменение касается аварий, виновников которых установить не удалось.

Сейчас возможность получить компенсацию за повреждённый автомобиль из Гарантийного фонда в подобных ситуациях ограничена условиями, связанными с причинением вреда здоровью людей.

С 1 января 2027 года появится дополнительная возможность получить возмещение и в том случае, если в ДТП никто не пострадал.

Однако это правило будет распространяться далеко не на все аварии.

Компенсацию выплатят только в том случае, если автомобиль получил настолько серьёзные повреждения, что его больше не допускают к участию в дорожном движении.

Таким образом, если неизвестный водитель повредил припаркованный автомобиль и скрылся, это ещё не означает, что владелец сможет получить деньги из Гарантийного фонда.

Обычная царапина, разбитая фара или повреждённый бампер сами по себе не станут основанием для выплаты по новому правилу.

Изменится и контроль за страховой системой

Поправки затронут также деятельность Латвийского бюро транспортных страховщиков.

При выполнении делегированных государственных функций LTAB будет находиться под надзором Министерства финансов.

Кроме того, уточняются требования к руководству бюро, порядок рассмотрения жалоб и правила управления Гарантийным фондом.

Если средств фонда окажется недостаточно для выполнения обязательств по страховым выплатам, бюро сможет привлекать дополнительные финансовые ресурсы, в том числе за счёт займов в кредитных учреждениях.

Три важные даты для водителей

Новые правила будут вводиться поэтапно.

13 ноября 2026 года — вступают в силу поправки к закону об OCTA.

1 января 2027 года — расширяются возможности получения компенсации за серьёзно повреждённый автомобиль, если виновник ДТП не установлен.

1 июля 2027 года — начинает применяться новый порядок, позволяющий пострадавшим при соблюдении установленных условий обращаться за возмещением непосредственно к своему страховщику OCTA.

Таким образом, хотя законодательные изменения вступают в силу уже 13 ноября, водителям не стоит рассчитывать, что с этой даты все страховые выплаты будут оформляться по новым правилам.

Главные изменения, непосредственно затрагивающие получение компенсаций после ДТП, начнут действовать в 2027 году.