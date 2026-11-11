Латвийское объединение сообществ пенсионеров (ЛОСП) призывает Сейм нового созыва не откладывать пенсионную реформу и уже с 1 января 2027 года начать введение так называемой базовой пенсии.

Первыми дополнительные выплаты могли бы получить жители Латвии старше 85 лет. В дальнейшем программу предлагается постепенно распространить на более молодые возрастные группы. Однако Министерство финансов выступает против реализации инициативы без дополнительных источников финансирования.

Как сообщает агентство LETA, Латвийское объединение сообществ пенсионеров призвало Сейм 15-го созыва продолжить работу по поддержке пожилых жителей, начатую предыдущим парламентом.

Заместитель председателя правления ЛОСП Лилита Калная выразила надежду, что базовая пенсия для людей в возрасте от 85 лет будет введена уже 1 января 2027 года.

При этом в последующие годы круг получателей предлагается расширять.

Что такое базовая пенсия и кому она положена?

Предложенная Министерством благосостояния система не предусматривает создания отдельного вида пенсии.

Речь идёт о совершенствовании существующих доплат к пенсии по старости с учётом общего страхового стажа человека.

Согласно предложению министерства, с 1 января 2027 года для жителей Латвии, достигших 85-летнего возраста, планируется увеличить стоимость одного года страхового стажа, накопленного до конца 1995 года, на 50 центов.

Кроме того, предполагается ввести новую доплату за страховой стаж начиная с 1996 года.

Средний размер этой новой доплаты в 2027 году оценивается в 2,34 евро за каждый год страхового стажа.

По расчётам Министерства благосостояния, повышение существующих доплат могло бы затронуть 56 760 пенсионеров, а новую доплату за стаж с 1996 года смогли бы получать 11 859 человек.

Однако пока это лишь предложение, а не утверждённое решение.

Когда доплаты могут распространить на остальных пенсионеров?

Министерство благосостояния предлагает расширять круг получателей постепенно, каждые три года снижая возрастной порог на пять лет.

Год Возраст пенсионеров 2027 От 85 лет 2030 От 80 лет 2033 От 75 лет 2036 От 70 лет 2039 От 65 лет

Таким образом, при реализации предложенного графика к 2039 году новая система доплат могла бы охватить всех получателей пенсии по старости в возрасте от 65 лет.

Почему Министерство финансов против?

Главным препятствием остаётся стоимость реформы.

По расчётам Министерства благосостояния, дополнительные расходы государственного бюджета будут быстро увеличиваться по мере расширения круга получателей.

Год Дополнительные расходы в год 2027 13,4 млн евро 2030 34,8 млн евро 2033 85,9 млн евро 2036 216,2 млн евро 2039 400,1 млн евро 2051 942,5 млн евро

К 2051 году дополнительные расходы могут достигнуть 0,9% валового внутреннего продукта Латвии.

Министерство финансов считает, что продвигать инициативу нельзя до тех пор, пока не будут определены устойчивые источники покрытия новых расходов.

Ведомство также выступило против подготовки соответствующих законодательных изменений в рамках пакета законопроектов, сопровождающих государственный бюджет на 2027 год.

В сентябре правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства благосостояния, однако это не означает, что повышение доплат уже утверждено.

Пенсионеры напоминают о росте расходов на жизнь

В ЛОСП подчёркивают, что при оценке пенсионной политики необходимо учитывать не только номинальное увеличение выплат, но и реальную покупательную способность пожилых людей.

Особенно серьёзной нагрузкой для пенсионеров остаются расходы на жильё, коммунальные услуги, продукты питания и лекарства.

Наиболее уязвимы пожилые люди, которые живут одни.

Поэтому наряду с повышением пенсий объединение призывает уделять внимание доступности медицинской и социальной помощи, а также поддержке при оплате жилья.

Лилита Калная считает ежегодную индексацию одним из важнейших механизмов защиты доходов пенсионеров.

При индексации учитываются изменения потребительских цен и реальный рост общей суммы заработной платы, с которой уплачиваются взносы социального страхования.

Однако, по мнению объединения, необходимо дополнительно учитывать, насколько сильно растут расходы, наиболее значимые именно для пожилых людей.

Что уже изменилось для пенсионеров?

Объединение положительно оценивает ряд решений, принятых во время работы Сейма 14-го созыва.

Одним из наиболее значимых стало увеличение необлагаемого минимума для пенсионеров.

С 1 января 2025 года он вырос вдвое — с 500 до 1000 евро в месяц.

Кроме того, были повышены минимальные пенсии, усовершенствован порядок индексации и упрощён перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.

Также постепенно восстанавливаются ранее отменённые доплаты к пенсиям по старости и инвалидности.

Работодатели предлагают другой подход

Против предложенной модели базовой пенсии выступает и Латвийская конфедерация работодателей (LDDK).

Организация считает, что прежде всего необходимо полностью восстановить доплаты за страховой стаж до конца 1995 года.

Сейчас часть пенсионеров с таким стажем ещё не получает соответствующих доплат, что, по мнению конфедерации, создаёт неравное отношение в зависимости от года выхода на пенсию.

Дополнительное неравенство, считают работодатели, может возникнуть и при поэтапном введении новых выплат по возрастным группам.

ЛОСП предлагает рассмотреть другие варианты, включая более полный учёт социальных взносов в пенсионном капитале и адресную помощь людям, которые по объективным причинам не могли полноценно участвовать в трудовой деятельности.

Чего пенсионеры ждут от нового Сейма?

Помимо введения базовой пенсии, LSKA намерена продолжать работу над законодательством, затрагивающим интересы пожилых людей.

В частности, речь идёт о разработке закона о пожилых людях и правовом регулировании обучения на протяжении всей жизни.

Объединение также продолжает деятельность школ для пенсионеров, сотрудничество с региональными организациями и обмен опытом с партнёрами из Эстонии, Литвы и Швеции.

Главное требование объединения — не откладывать введение базовой пенсии и начать дополнительные выплаты уже с 1 января 2027 года. Однако для этого правительству и Сейму предстоит решить вопрос финансирования. Пока ни сроки, ни размеры новых выплат окончательно не утверждены.