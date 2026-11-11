В ночь на четверг, 12 ноября, во многих районах Латвии временами ожидается дождь, а местами на востоке страны — и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны видимость ухудшат дымка и туман. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. На побережье он окажется немного сильнее — порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +4 градусов, на побережье — до +7 градусов.

Как ночью, так и днём небо будет преимущественно затянуто облаками. Днём местами пройдёт небольшой дождь, а вечером в четверг во многих районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.

При умеренном южном ветре температура воздуха во второй половине дня и вечером составит от 0 до +5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет облачно, временами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха как ночью, так и днём составит +2…+4 градуса.