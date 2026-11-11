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В трех краях Латвии объявлена воздушная тревога — мирным гражданам следует спрятаться (ДОПОЛНЕНО) 1 781

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: тревога
ФОТО: LETA

В Лудзенском крае в ночь на среду, около 23:20, было объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве Латвии, сообщают Национальные вооружённые силы (НВС).

По информации НВС, приведены в готовность подразделения дронов-перехватчиков и противовоздушной обороны.

Оранжевый уровень — наивысший из двух уровней предупреждения. При его объявлении жителей призывают укрыться в помещениях и соблюдать правило двух стен.

Примерно через 20 минут предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве было объявлено также в Аугшдаугавском и Краславском краях, но уже жёлтого, то есть более низкого уровня. Ещё через 20 минут уровень угрозы в Краславском крае повысили до оранжевого.

Предупреждение жёлтого уровня не требует от жителей каких-либо действий.

Как сообщал bb.lv, воздушная тревога ранее была объявлена в Литве. Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы сообщает, что принято решение поднять истребители миссии ПВО НАТО.

ДОПОЛНЕНО: Около 00:20 уровень угрозы во всех трёх краях был снижен до жёлтого, а в 00:40 тревога была отменена:

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#Латвия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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