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Впереди - «Волки» и Нацобъединение - в Риге прошло факельное шествие 0 235

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2026
LETA
Изображение к статье: Факельное шествие в Риге

Вечером в День Лачплесиса несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в Риге от Братского кладбища к памятнику Свободы, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Шествие возглавила мужская фольклорная группа "Vilki", за которой следовали члены и сторонники Национального объединения, школьники, родители с детьми, яунсарги, пожарные и другие участники.

Многие жители присоединялись к шествию по пути.

На Братском кладбище могилы борцов за свободу Латвии покрыты цветами и освещены свечами.

В 18:00 на кладбище началась вечерняя поверка военнослужащих. Жители также приходят сюда, чтобы почтить память павших. Многие берут с собой детей.

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#Рига #нацобъединение #День Лачплесиса #волки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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