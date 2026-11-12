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18 ноября у памятника Свободы в Риге покажут необычное световое шоу 0 109

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Световое шоу
ФОТО: BB.LV/AI

18 ноября Рига отметит 108-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики праздничным концертом «Пейзажи свободы» (Brīvības ainavas). После музыкальной программы на площади Свободы состоится световое представление, которое будет повторяться каждые десять минут до 23:00.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Рижскую думу, центральным образом концерта станет величественное дерево — символ латвийского государства, народа и культуры.

Подобно дереву, которое глубоко укореняется в земле, выдерживает бури и продолжает расти, Латвия на протяжении своей истории демонстрировала способность преодолевать трудности, сохранять свои ценности и возрождаться.

Дерево превратится в пейзажи Латвии

Режиссёр концерта Сандис Калниньш рассказал, что в основу художественной концепции и музыкальной программы положены восемь пейзажей, включённых в Культурный канон Латвии.

Они отражают разнообразие природы страны и её взаимодействие с человеком.

С помощью света, видеопроекций и сценографических решений величественное дерево будет превращаться в различные природные образы Латвии.

По замыслу создателей, оно станет объединяющим символом, связывающим разные уголки страны, людей и поколения.

Кто выступит на концерте?

В праздничной программе примут участие известные латвийские исполнители: Айя Андреева (Aija Andrejeva), Аснате Ранцане (Asnate Rancāne), Дагнис Розиньш (Dagnis Roziņš), Рихардс Мачановскис (Rihards Mačanovskis), вокальная группа Neaizmirstulītes и трио Oranžās.

Музыкальное сопровождение обеспечат Гундарс Цауне (клавишные), Райтис Аукшмукстс (ударные), Кристенс Купчс (электрическая и акустическая гитара), Роландс Степановс (бас-гитара) и Артурс Себрис (саксофон).

Ведущими концерта станут актёры Лига Зельге и Мартиньш Бруверис.

Автор концепции и режиссёр — Сандис Калниньш. Соавтор концепции, сценограф и видеохудожник — Аустра Сникере. Музыкальный продюсер — Улдис Тимма, стилист — Даце Гринберга, художники по свету — Янис Петерсонс и Рихардс Каули

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#Рига #Латвия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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