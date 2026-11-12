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Дети, старики, родившие женщины, гастарбайтеры – власти Латвии нашли новых бойцов для трудового фронта 2 934

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: работа

Обширный отчёт о перспективных шагах нового правительства публикует Latvijas Avīze. Подумали власти и о трудовых резервах.

Глава будущего Кабинета министров А. Кулбергс рассчитывает на увеличение числа работающих: «К 2030 году будущий премьер намерен увеличить число работающих до 909 тысяч — на 26 тысяч человек по сравнению с 2025 годом. Государство ежегодно получало бы на 290 миллионов евро больше налогов.

Часть недостающих работников он предлагает найти прежде всего среди 28 тысяч молодых людей, которые в настоящее время не работают и не учатся. Их можно было бы стимулировать к трудоустройству, предоставив на первые три года работы пониженную ставку подоходного налога с населения.

Вторым потенциальным ресурсом названы примерно 15 тысяч матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Часть из них, возможно, пожелала бы вернуться на рынок труда на полставки, если бы при этом не теряла родительское пособие.

Третий ресурс — люди пенсионного возраста, которых можно привлечь на рынок труда за счёт снижения социальных взносов работодателей и гибкого графика работы».

«В качестве ресурса для заполнения рабочих мест Кулбергс также назвал возможность перевести в частный сектор от 3 до 6 тысяч работников государственного сектора. Наконец, были упомянуты 15 тысяч гастарбайтеров, которые в настоящее время работают в Латвии, но платят налоги в Польше и Болгарии».

Как технически произвести «перемещение» сотрудников госучреждений в сферу приватного капитализма, лидер «Объединённого списка» не уточнил. Ровно так же остались неясными механизмы включения трудящихся иноземцев в местную фискальную юрисдикцию.

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#налоги #пенсионеры #Латвия #молодежь #гастарбайтеры #правительство
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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