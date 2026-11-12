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Дождь сменится мокрым снегом: в Латвии в четверг станет холоднее 0 225

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: лесное озеро осенью
ФОТО: LETA

В четверг, 12 ноября, в Латвии станет немного холоднее: во второй половине дня температура воздуха понизится до +1…+4 градусов. К вечеру во многих районах страны ожидаются дождь и мокрый снег. В Риге температура опустится до +2 градусов.

В течение четверга температура воздуха в Латвии будет постепенно снижаться, а к вечеру в ряде районов дождь может перейти в мокрый снег.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков, во второй половине дня по всей стране ожидается от +1 до +4 градусов.

Небо останется преимущественно затянутым облаками, местами сохранится дымка. В течение дня возможны кратковременные дожди.

Ближе к вечеру осадки станут более распространенными. Начиная с юго-западных районов Латвии, ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, которые затронут значительную часть страны.

Таким образом, к концу дня погода станет не только прохладнее, но и более сырой. При температуре, близкой к нулю, осадки местами будут выпадать в смешанной форме.

Какая погода ожидается в Риге

В столице четверг пройдет под облачным небом. Существенных изменений погоды в первой половине дня не ожидается, однако к вечеру прогнозируется небольшой дождь.

Температура воздуха постепенно понизится до +2 градусов. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер.

В целом по Латвии ветер также ожидается умеренным, но утром на побережье еще возможны порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

На погоду в стране влияет восточная периферия циклона. Атмосферное давление составит 999–1004 гектопаскаля на уровне моря.

К вечеру жителям Латвии стоит учитывать вероятность мокрого снега и дождя, особенно при поездках по стране.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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