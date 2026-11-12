Выбирая продукты в супермаркете, покупатели часто обращают внимание на акции и самые дешёвые товары, надеясь найти наиболее выгодное предложение. Однако оказывается, что самые низкие цены на отдельные основные продукты питания в разных торговых сетях удивительно похожи даже в масштабах Балтии.

В программе TV24 «Пресс-клуб» руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе рассказала, что уже около 30 лет следит за ценами на продукты в сетях супермаркетов Латвии, Литвы и Эстонии.

Её наблюдения показывают, что цены на самые дешёвые гречку, рис, белый хлеб и ржаной хлеб в разных торговых сетях одинаковы, причём похожая ситуация наблюдается и в соседних странах.

В свою очередь, различия в ценах больше проявляются в других группах товаров, например в сырах и мясных изделиях. Гулбе пояснила, что у каждого магазина могут быть свои товары, на которых он старается заработать больше, тогда как на другие устанавливается более низкая наценка, чтобы привлечь покупателей. Поэтому самый выгодный магазин может зависеть и от того, какие именно продукты выбирает человек.