В Латвии немало пожилых людей, для которых каждый дополнительный ежемесячный платёж приходится тщательно взвешивать. У части из них пенсия по возрасту не достигает даже пары сотен евро, а минимальная пенсия по возрасту для человека с 20-летним страховым стажем в этом году установлена в размере 255,60 евро, пишет La.lv. За каждый следующий год стажа она увеличивается, однако и Министерство благосостояния признало, что уровень замещения пенсионных доходов в Латвии — один из самых низких в Европейском союзе.

Поэтому новость о том, что с начала следующего года “Tet” прекратит предоставление услуги платного эфирного телевидения, вызвала резкую реакцию в социальных сетях. Телевизор для многих пожилых людей, особенно для тех, кто не живёт в крупных городах и не пользуется интернетом в повседневной жизни, по-прежнему остаётся одним из главных источников информации и развлечений.

«Я реально взбешена! В Латвии происходит тотальный геноцид против стариков!» — пишет в соцсетях одна женщина. Она рассказывает, что пенсия её матери составляет менее 500 евро, а телевидение стало одной из немногих ежедневных радостей. Особенно женщину разозлило то, что в качестве альтернативы предлагается комплект телевидения и интернета, цена которого, по её словам, достигает примерно 34 евро в месяц.

«И нет, одного LTV1 ей недостаточно, она смотрит ещё Eurosport и другие каналы», — пишет автор публикации.

В комментариях мнения разделились. Одни указывают, что пожилым людям следовало бы помочь освоить “Smart-ID”, eParaksts и другие цифровые решения, поскольку в долгосрочной перспективе они могут облегчить повседневную жизнь. Другие возражают, что не у всех людей в возрасте семидесяти и восьмидесяти лет есть смартфон, компьютер или родственники, которые могут регулярно помогать.

«Одна моя тётя стала своего рода админом деревни среди местных пенсионеров. На кнопочном телефоне не работают ни “Smart-ID”, ни eParaksts», — пишет один из комментаторов. Другой делает вывод гораздо короче: «Да, действительно не хватает простых и доступных услуг. Хорошо ещё, что радио работает без “Smart-ID”». Однако в дискуссии прозвучало и существенное недоразумение — с 2027 года в Латвии не исчезнет эфирное телевидение как таковое.

Что на самом деле заканчивается 1 января?

“Tet” сообщил, что с 1 января 2027 года больше не будет обеспечивать трансляцию платных каналов эфирного телевидения. До 31 декабря этого года для существующих клиентов ничего не изменится. У компании истекают права на предоставление этой услуги, и “Tet” решил не участвовать в новом конкурсе.

Компания поясняет, что число клиентов платного эфирного телевидения годами сокращается, тогда как всё больше зрителей выбирают телевидение через интернет и другие цифровые решения. “Tet” также указывает, что условия конкурса и действующий порядок расчёта тарифов не сделали продолжение этой услуги экономически обоснованным для компании.

Кроме того, проблема не только в том, что уходит один оператор. На конкурс по обеспечению программ платного телевидения в наземном вещании на период с 2027 по 2030 год не подал заявку ни один коммерсант. Именно поэтому сейчас нет другой компании, которая просто переняла бы действующее предложение платного эфирного ТВ от “Tet”.

LTV1 не исчезает — и это будет не единственный бесплатный канал

Для пожилых людей и их близких самое важное то, что после Нового года экран телевизора не останется чёрным. Бесплатное наземное вещание обеспечивает Латвийский государственный центр радио и телевидения, и оно продолжится и после 1 января 2027 года. Решение “Tet” это вещание не отменяет.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации уже подтвердил, что в 2027 году в бесплатном наземном вещании будут доступны LTV1 и LTV7, а также ReTV и “Radio SWH TV”. Эти каналы можно будет и дальше принимать с помощью антенны и соответствующего телевизора или декодера, не приобретая интернет-телевидение.

Таким образом, прозвучавшее в социальных сетях утверждение, что «с 1 января не будет эфирного телевидения», не является точным. Исчезает платная услуга эфирного ТВ от “Tet” и входящие в неё платные каналы. Бесплатное эфирное телевидение остаётся.

Именно это различие может быть особенно важным для пожилых людей, которым достаточно латвийских бесплатных каналов и которые не хотят или не могут платить за интернет-подключение.

Но что делать тем, кто смотрит “Eurosport” и другие платные каналы?

Более сложная ситуация у людей, которые до сих пор с помощью антенны смотрели не только бесплатные каналы, но и были подписаны на пакет платного эфирного ТВ от “Tet”. Например, матери автора публикации в соцсетях одного LTV1 недостаточно — она смотрит также “Eurosport” и другие каналы.

Таким клиентам придётся выбрать другое решение. “Tet” обещает индивидуально связаться со своими абонентами эфирного ТВ и предложить альтернативы. При этом компания признаёт, что в местах, где интернет слабый или его нет вовсе, возможности придётся оценивать отдельно по каждому адресу.

Поэтому прекращение платного эфирного телевидения “Tet” не оставит Латвию без эфирного ТВ, однако для части зрителей это будет означать вполне конкретный выбор — смириться с четырьмя бесплатными каналами или искать и оплачивать другой способ продолжать смотреть привычные платные каналы.