Житель Елгавы купил в одном из супермаркетов Латвии портативную игровую консоль с «Тетрисом», но дома обнаружил неожиданную особенность: при выборе игры устройство воспроизводило гимн России.

После обращения журналистов TV3 Bez Tabu выяснилось, что игрушка продавалась во всех трех странах Балтии. Теперь торговая сеть изъяла ее из ассортимента, а производитель начал выяснять, как российский гимн оказался в детской игре.

Неожиданная мелодия в детском «Тетрисе»

Житель Елгавы по имени Эдгар приобрел игровую консоль в одном из магазинов крупной торговоый сети. Однако, включив устройство дома, он был удивлен музыкальным сопровождением. Оказалось, что при выборе игры на консоли звучит мелодия государственного гимна Российской Федерации.

«Оказывается, в отделе детских игрушек Rimi можно купить весьма интересную игру "Тетрис", в которой звучит гимн Российской Федерации. Интересно, знает ли вообще Rimi, какие мелодии воспроизводят продаваемые ими игрушки?» — написал мужчина в редакцию программы Bez Tabu.

Эдгар попросил журналистов выяснить, каким образом подобная игрушка попала на полки латвийских супермаркетов.

Съемочная группа отправилась в один из магазинов в Риге, где обнаружила такую же игровую консоль. Журналисты проверили устройство и убедились, что оно действительно воспроизводит российский гимн. Мелодию узнали и случайные прохожие, которым предложили ее послушать.

Производитель утверждает, что не знал о гимне

Журналисты связались с нидерландской компанией Toi-Toys, выпускающей игрушку. Выяснилось, что еще за неделю до обращения Bez Tabu компания получила аналогичную жалобу от другого покупателя.

По словам руководства Toi-Toys, ни ответственные сотрудники компании, ни представители китайского производителя не распознали в мелодии российский гимн. Руководитель Toi-Toys Роб Рюйдьякер заверил, что использование этой музыки не было намеренным.

«Использование этой музыки не было осознанным выбором Toi-Toys. Мы незамедлительно потребовали от производителя объяснений и приняли меры, чтобы подобные ситуации не повторялись», — заявил он.

Торговая сеть убрала игрушку из продажи

Как пояснила представитель торговой сети Инга Бите, игровая консоль появилась в ассортименте сети всего три недели назад. Поставщиком выступила эстонская компания, с которой торговая сеть сотрудничает уже много лет. Игрушка поступила в продажу сразу в трех странах Балтии.

При этом перед размещением подобных товаров на полках сотрудники супермаркетов не проверяют все мелодии и игры, записанные в устройствах. После обращения журналистов компания решила немедленно прекратить продажу консоли. За три недели в латвийских магазинах сети было продано 19 таких устройств.

Игрушку сняли с продажи во всех странах Балтии

Как выяснила программа Bez Tabu, в общей сложности в Латвии, Литве и Эстонии покупатели приобрели 40 игровых консолей с российским гимном. После обращения журналистов торговая сеть прекратила их продажу не только в Латвии, но и в двух соседних странах.

Таким образом, консоли находились на полках супермаркетов около трех недель, прежде чем необычное музыкальное сопровождение привлекло внимание покупателей и журналистов.

Пока неизвестно, каким образом гимн России оказался в программном обеспечении игрушки. Производитель утверждает, что выясняет обстоятельства произошедшего и намерен не допустить повторения подобных случаев.