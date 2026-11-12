В ноябре будет пик метеорного потока Леониды. Когда и во сколько можно будет его наблюдать?

«Пик звездопада Леониды в ноябре этого года придется на ночь с 17 на 18 ноября, а его максимум ожидается около 2.45 ночи, – рассказывает физик Анастасия ЕСИС.

– Лучше всего наблюдать за метеорами после полуночи и до рассвета.

Ожидается около 15 метеоров в час. Луна к этому времени уже зайдет и не помешает обзору. При этом смотреть нужно в сторону востока – туда, где расположено созвездие Льва».