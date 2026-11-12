Латвия собирается с января запретить автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Но латвийский перевозчик Ecolines уже получил разрешение возить пассажиров в Москву из соседней Эстонии. Причём эстонские власти не видят в этом ничего противозаконного: европейские санкции такие перевозки не запрещают.

Разрешение компании выдало Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии. Автобусы Ecolines ежедневно отправляются из Таллина в Москву, также перевозчик обслуживает маршрут в Санкт-Петербург.

Заведующий отделом общественного транспорта министерства Андрес Руубас объяснил, что процедура совершенно обычная. Компания подаёт заявление, эстонское ведомство через МИД направляет его российской стороне, получает подтверждение и выдаёт разрешение на маршрут.

При этом автобусу необязательно пересекать российскую границу. По словам Руубаса, из-за тщательных проверок ожидание на КПП может занимать около четырёх часов. Поэтому перевозчики нередко довозят пассажиров до пограничного пункта Лухамаа, где люди переходят границу пешком, а на российской стороне их встречает автобус местного партнёра.

Почему же Эстония разрешает то, что Латвия собирается запретить?

«Европейский союз не ввёл ни одной санкции против России, ограничивающей свободное передвижение людей. Поэтому у нас нет оснований отказывать в выдаче разрешений на обслуживание маршрутов», — пояснил Андрес Руубас.

В отличие от Финляндии, Эстония не закрыла границу с Россией. Регулярные автобусные перевозки не подпадают под санкционный запрет ЕС. Ограничения действуют в отношении организованных туристических поездок в Россию, но не обычных рейсовых автобусов.

В Латвии же Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие с 10 января 2027 года полный запрет регулярных и нерегулярных автобусных перевозок в Россию и Беларусь, в том числе транзитом через латвийскую территорию. Поправки направлены на рассмотрение Сейма.

Сейчас между Ригой и Москвой сохраняется один регулярный автобусный маршрут. Его обслуживает компания Norma-A под брендом Ecolines. Разрешение действует до 9 января 2027 года, и продлевать его латвийские власти не собираются.

Любопытно, что Ecolines — вовсе не иностранный перевозчик, решивший воспользоваться разногласиями между соседями. Компания Norma-A зарегистрирована в Латвии ещё в 1993 году. Правда, контрольный пакет её капитала — 82,17% — принадлежит эстонской Ecolines Estonia. Конечными бенефициарами компании являются Андрис Подгорный и Егор Рибзамен.

В апреле нынешнего года Ecolines уже отказался от внутренних коммерческих маршрутов в Латвии, включая рейсы из Риги в Резекне, Вентспилс и Балви. Компания объяснила это ростом расходов и невозможностью конкурировать с субсидируемыми государством перевозчиками. При этом международные перевозки она сохранила.

К слову, возможность обходного пути всегда признавало и латвийское Министерство сообщения, отмечавшее, что запрет прямых рейсов не помешает пассажирам добираться в Россию через Эстонию или Литву. Поэтому ведомство намерено добиваться согласованного решения на уровне стран Балтии и Евросоюза.