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Можно ли вырастить съедобные лесные грибы на даче? 0 55

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грибы

Реально ли вырастить съедобные лесные грибы на своем участке?

«Лесные грибы сложно искусственно разводить, особенно микоризные: их мицелий может жить и плодоносить только в симбиозе с корнями деревьев. Поэтому без подходящего дерева-хозяина и правильной лесной почвы ничего не получится, – поясняет миколог, канд. биол. наук Татьяна ШАБАШОВА.

– Для выращивания самый реалистичный вариант – маслята. Их можно попытаться «заселить» на участке, если посадить на нем пару молодых сосен из леса, уже имеющих микоризу с маслятами.

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#экология #грибы #дача #биология #садоводство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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