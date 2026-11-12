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Над Латвией поднимут огромные государственные флаги: где их можно будет увидеть 1 232

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг Латвии
ФОТО: пресс-фото

К 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики на самых высоких телекоммуникационных башнях страны поднимут государственные флаги. Праздничная акция охватит Ригу и другие города Латвии, а завершится утром 18 ноября поднятием флага на Рижской телебашне на Закюсале.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), флаги будут поднимать поэтапно в течение нескольких дней.

12 ноября государственные флаги поднимут на башне LVRTC на улице Эрглю в Риге, а также на телекоммуникационных башнях в Тукумсе и Виесите.

13 ноября флаг появится на башне в Елгаве.

16 ноября латвийские флаги поднимут сразу в нескольких городах — Валмиере, Цесвайне, Лиепае и Вентспилсе.

В этот же день праздничные флаги украсят пять телекоммуникационных башен в Латгалии: в Даугавпилсе, Резекне, Ливанах, Вилянах и Прейли.

17 ноября, накануне государственного праздника, флаг поднимут на башне LVRTC в Сабиле.

18 ноября утром государственный флаг Латвии торжественно поднимут на Рижской радио- и телебашне на Закюсале — одном из самых узнаваемых сооружений столицы.

Как уточняет LVRTC, при благоприятных погодных условиях флаги останутся на башнях до 19 ноября.

Латвийский государственный центр радио и телевидения является основным оператором наземной сети радио- и телевещания в стране. Предприятию также принадлежит 23% долей оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT).

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#Рига #Латвия #флаг
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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