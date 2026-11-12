В ноябре и декабре Служба государственных доходов (СГД) начнёт рассылать жителям Латвии письма с просьбой проверить происхождение наличных денег, внесённых на банковские счета в 2024 году. Речь идёт о случаях, когда суммы пополнений могут указывать на наличие незадекларированных доходов.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на СГД, уведомления будут поступать через Систему электронного декларирования (EDS).

Рассылку планируется проводить постепенно, примерно по 3000 человек в неделю, до 18 декабря 2026 года. В праздничную неделю с 16 по 20 ноября письма отправлять не будут.

Получателям предложат проверить происхождение денег и при необходимости в течение 30 дней после получения письма подать или уточнить годовую декларацию о доходах за 2024 год.

Почему налоговая заинтересовалась наличными?

СГД сопоставила сведения банков о внесении наличных денег на счета с информацией о доходах жителей за 2024 год.

Письма получат только те, у кого анализ данных выявил возможные несоответствия. Например, если сумма внесённых наличных превышает задекларированные доходы или доходы вообще не были задекларированы.

При проверке учитывались не только сведения, указанные самим человеком, но и информация от других источников, в том числе работодателей.

При этом сам факт внесения наличных денег на банковский счёт не означает, что с этой суммы необходимо платить налог, подчёркивает СГД.

Цель рассылки — дать людям возможность самостоятельно проверить, все ли доходы были правильно задекларированы, и при необходимости исправить ошибки.

Что делать, если пришло письмо?

СГД рекомендует внимательно прочитать уведомление и приложенную к нему инструкцию, а затем проверить выписки по банковским счетам за 2024 год.

Необходимо установить, откуда поступили внесённые наличные и подлежали ли соответствующие доходы декларированию.

Если обнаружатся ранее не задекларированные доходы, которые следовало указать, в течение 30 дней после получения письма нужно подать декларацию за 2024 год или внести в неё исправления.

При уточнении декларации необходимо сохранить все ранее правильно указанные сведения.

Если после подачи или исправления декларации возникнет дополнительная сумма налога к уплате, её придётся перечислить вместе с начисленной пеней за просрочку. Размер пени система EDS рассчитает после подачи декларации.

А если деньги были накоплены раньше?

СГД отдельно разъясняет, что повторное внесение на счёт денег, ранее снятых с собственного банковского счёта, само по себе не создаёт нового дохода.

Аналогичный принцип действует в отношении накоплений прошлых лет.

Однако важно учитывать, из каких источников были сформированы эти сбережения и требовалось ли декларировать соответствующие доходы в год их получения.

Кроме того, обязанность декларировать доход не всегда означает необходимость платить налог. В некоторых случаях в декларации должны указываться и доходы, освобождённые от налогообложения.

Разобраться в конкретной ситуации поможет инструкция, приложенная к письму.

Если нарушений нет — отвечать не нужно

Если после проверки выяснится, что дополнительных доходов, подлежащих декларированию, нет, получателю письма не нужно отправлять в СГД объяснения или подтверждающие документы.

Никаких дополнительных действий в таком случае предпринимать не требуется.

Если налоговой службе понадобится дополнительная информация, она самостоятельно свяжется с человеком.

Задать вопросы можно через раздел EDS «Sarakste ar VID» («Переписка с СГД»).

Дополнительные разъяснения опубликованы на сайте Службы государственных доходов в разделе «Noderīgi» → «VID vēstules: jautājumi un atbildes», где необходимо выбрать информацию о письмах, связанных с внесением наличных денег на банковские счета.