Школьница, спасшая жизнь незнакомцу в магазине, медики, которые даже в свободное время не прошли мимо чужой беды, и военнослужащие, пришедшие на помощь пострадавшим в аварии. В Латвии наградили более 70 человек, чьи профессионализм, решительность и неравнодушие помогли спасти человеческие жизни.

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) сегодня наградила более 70 человек, отметив сотрудников службы, зарубежных партнёров и людей, оказывавших первую помощь, за спасение жизней и вклад в работу службы, сообщил представитель СНМП Микс Дуцис.

Этими наградами служба выразила благодарность как своим сотрудникам, так и неравнодушным людям, которые в решающий момент пришли на помощь другим.

Награду «За самоотверженность» получил старший водитель оперативного медицинского транспортного средства Игорь Утенков. В свободное от работы время на Рижском центральном железнодорожном вокзале он заметил, что на перроне проводят реанимацию женщины, и продолжил реанимационные мероприятия до прибытия коллег.

За самоотверженность также награждены медики бригады СНМП Кинтия Венсковича и Снежана Романова. В нерабочее время они заметили находившегося без сознания мужчину в автомобиле на обочине дороги и успешно его реанимировали.

В свою очередь, действия сотрудницы СНМП, украинки Евгении Гурьевой, во время тяжёлого дорожно-транспортного происшествия помогли спасти полуторагодовалого ребёнка, получившего тяжёлые множественные травмы, отмечает служба.

За профессионализм награждена врач Инна Гаврилова, которая во время вызова оказала помощь мужчине с опасными для жизни ранениями после взрыва гранаты. У пострадавшего были тяжёлые повреждения лица и челюсти, а также массивное кровотечение. Врач обеспечила проходимость дыхательных путей, стабилизировала состояние пациента и подготовила его к транспортировке в больницу. Её действия помогли спасти мужчине жизнь.

Служба отметила сотрудников, которые успешно проводили реанимацию пациентов, оказывали помощь людям с тяжёлыми травмами и обучали коллег. Награды также присуждены за совершенствование технологических решений и рабочих процессов, укрепление гражданско-военного сотрудничества и обеспечение готовности службы к чрезвычайным ситуациям.

Награды получили и два зарубежных партнёра за вклад в развитие латвийской системы медицины катастроф и укрепление готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Подполковник украинской армии в отставке, врач Сергей Шакун организовал обучение сотрудников СНМП в прифронтовых районах Украины. Там латвийские специалисты осваивали эвакуацию пострадавших и организацию оказания помощи в условиях массированных воздушных атак.

Британский эксперт Джастин Бёрк-Джонс награждён за вклад в развитие в Латвии системы обучения медицинскому реагированию на происшествия с большим количеством пострадавших — Major Incident Medical Management and Support (MIMMS). С 2018 года он руководил учениями национального уровня и содействовал созданию в Латвии самостоятельного учебного центра MIMMS.

Как отмечает СНМП, эта работа укрепила готовность гражданского и военного секторов к совместному реагированию на крупномасштабные происшествия.

Среди награждённых за оказание первой помощи — старшеклассница, которая летом, на третий день своей работы в магазине в Гулбене, спасла жизнь потерявшему сознание мужчине. Следуя указаниям диспетчера службы 113 по телефону, девушка проводила непрямой массаж сердца.

За самоотверженные действия также награждены девять военнослужащих 54-го батальона боевой поддержки Земессардзе, ставших свидетелями тяжёлой аварии на автодороге Тинужи — Кокнесе.

Они вызвали экстренные службы, оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили безопасность на месте происшествия.

Истории награждённых напоминают: героизм не всегда связан с профессией спасателя. Иногда достаточно оказаться рядом, не растеряться и сделать то, что в твоих силах. Ведь в критической ситуации именно первые минуты и готовность помочь могут решить, останется ли человек жив.