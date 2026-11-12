13 ноября 2026 года вспоминают святую Мавру Константинопольскую, также чтят преподобных Никодима и Спиридона Печерских. В этот день, который в народе носил название Никодимов, принято было заниматься домашним хозяйством и готовиться к наступлению холодов.

О чем вспоминают в Церкви 13 ноября 2026 года

Печерские угодники. Никодим и Спиридон жили в XII веке. Они более 30 лет провели в трудах и молитвах в Ближних (Антониевских) пещерах Киево-Печерской Лавры, где неустанно, без выходных трудились над изготовлением просфор — литургических хлебов. Как-то печь воспламенилась, все начало гореть и так угрожать уничтожением тех святынь и мощей подвижников, которые сохранялись в пещерах. Но по молитве Спиридона накрытый его монашеским одеянием огонь не разгорелся, а утих. После чего Спиридон и Никодим продолжали свои труды. Умерли они в глубокой старости и были упокоены все в тех же Ближних пещерах, где проходили послушание.

Мария (Мавра) Константинопольская жила в V веке в Царьграде (Константинополе). Она была ближайшей сподвижницей святой Доминики (Домны). Они прибыли в Константинополь из Карфагена с целью принять христианство и жить по правилам небесной веры. Их крестил сам архиепископ города Нектарий, а потом сам посвятил обеих в диаконисы. Позднее каждой из них сам император Феодосий выделил по куску земли. Тогда Домна основала на своем участке монастырь в честь преподобной Захарии, а Мавра — обитель в честь мученицы Мавры. Эти места стали первыми училищами для юных христианок. Под этот кров стекались девы, которые позднее прославились совершенством духовной жизни и многими духовными подвигами. Мавра скончалась в пожилом возрасте и была похоронена в основанной ей обители.

Смысл праздника

Вспоминаются простые люди, каждый из которых делал свое небольшое дело и приносил так огромную пользу.

Народные приметы погоды

Снегири начали петь — нужно ждать морозов. Чирикают воробьи — впереди еще теплые дни. Начался мелкий дождь — к долгой непогоде.

Что можно делать 13 ноября 2026 года

Отличный день для рыбалки. Надо подготовить все для зимовки домашних животных.

Что нельзя делать 13 ноября 2026 года

Нельзя тратить много денег. Очень опасный день для того, чтоб затевать ссоры в семье. Нельзя давать или брать деньги в долг. Не стоит разговаривать с незнакомыми людьми.