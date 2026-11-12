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Отказалась от гражданства ради наследства — теперь может лишиться права жить в Латвии 0 865

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2026
TV3
Изображение к статье: паспорт РФ на чемодане

Жизнь Оксаны складывалась непросто, но сейчас, по словам многодетной матери, ей наконец удалось обрести прочную опору в окрестностях Приекуле. Вместе с мужем она обустроила хозяйство, в котором есть стадо овец, целая армия кур-несушек и уток, а также несколько кошек и собак.

Однако одна существенная бюрократическая проблема может поставить крест на этой идиллии, сообщает программа Bez tabu.

В своё время Оксана отказалась от гражданства Латвийской Республики и приняла гражданство Российской Федерации. Она сделала это ради получения недвижимости, оставленной ей в наследство.

После продажи унаследованного имущества Оксана вместе с семьёй несколько лет жила и работала в Англии.

Несколько лет назад женщина вернулась в Латвию, однако теперь её дальнейшее пребывание в стране оказалось под угрозой.

Дело в том, что для получения статуса постоянного жителя Европейского союза Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) требует подтвердить определённый уровень годового дохода — около 18 000 евро.

По мнению ведомства, именно такой доход должен служить доказательством того, что Оксана способна самостоятельно обеспечивать себя и своих детей.

Таким образом, женщина, которая когда-то отказалась от латвийского гражданства ради наследства, теперь столкнулась с риском потерять возможность постоянно жить в стране, где она вместе с семьёй обустроила свой дом и хозяйство.

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#недвижимость #гражданство #Латвия #миграция #наследство #семья #бюрократия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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