В Латвии рассматривают шесть вариантов изменения порядка использования накоплений второго пенсионного уровня после выхода на пенсию. Среди предложений — продолжение инвестирования пенсионного капитала, выплаты с переменным размером и возможность отложить использование накоплений во время финансового кризиса. Однако одна из инициатив Министерства благосостояния уже вызвала возражения финансового сектора.

Жители Латвии в будущем могут получить больше возможностей распоряжаться средствами, накопленными на втором пенсионном уровне. Министерство благосостояния совместно с Банком Латвии и представителями финансового сектора разработало шесть вариантов изменения системы пенсионных выплат.

Как пишет Diena, предложения включены в обсуждение поправок к Закону о государственных фондированных пенсиях. При этом согласия между всеми заинтересованными сторонами пока нет.

Главная цель изменений — сделать использование пенсионных накоплений более гибким и позволить капиталу продолжать приносить инвестиционный доход даже после выхода человека на пенсию.

Почему действующую систему хотят изменить

Одна из основных проблем заключается в том, что жители Латвии в среднем проводят на пенсии почти 20 лет.

При действующей системе после выхода на пенсию средства второго пенсионного уровня, как правило, перестают инвестироваться на финансовых рынках. Это означает, что накопленный капитал больше не может увеличиваться за счет инвестиционной доходности.

Еще одна проблема связана с демографией. Сокращение численности населения ограничивает возможности государства проводить щедрую индексацию пенсий.

Руководитель управления Банка Латвии по надзору за страхованием и пенсиями Эвия Дундуре считает, что пенсионной системе необходимо адаптироваться к этим вызовам.

Шесть вариантов: что может измениться

Основные предложения и их возможные последствия для будущих пенсионеров

Вариант Что предлагается Главная особенность 1 Перевести накопления во второй уровень в первый за пять лет до пенсии Инвестирование прекратится раньше 2 Сохранить действующий порядок Капитал второго уровня присоединяется к первому 3 Расширить систему пожизненного пенсионного страхования Выплаты смогут предлагать также пенсионные фонды 4 Ввести пожизненные выплаты с продолжением инвестирования Размер выплат будет меняться 5 Оставить накопления в пенсионном плане после выхода на пенсию Капитал продолжит инвестироваться, выплаты будут зависеть от рынка 6 Разрешить отложить использование накоплений в период кризиса Можно будет не фиксировать стоимость капитала во время падения рынков

Пока это только предложения. Окончательная модель не утверждена, а отдельные варианты могут быть изменены или исключены из дальнейшего рассмотрения.

Первый вариант: прекратить накопления за пять лет до пенсии

Наибольшие разногласия вызвала инициатива Министерства благосостояния, позволяющая за пять лет до достижения пенсионного возраста прекратить участие во втором пенсионном уровне и перевести накопленный капитал в первый.

Представители финансового сектора выступают против такого решения.

Председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс поясняет, что в этом случае деньги перестанут инвестироваться, а будущий пенсионер лишится возможности получать дополнительный доход от роста финансовых рынков.

«Пять лет до выхода на пенсию — довольно продолжительный срок, и за это время стоимость накоплений еще может вырасти», — отметил Церпс.

Финансовая отрасль призывает отказаться от дальнейшего продвижения этой инициативы.

Сомнения выразила и представитель Банка Латвии Эвия Дундуре. По ее словам, пока непонятно, для какой группы жителей предназначено предложение и какую именно проблему оно должно решить.

Второй и третий варианты: сохранить привычные выплаты

Второй вариант предусматривает сохранение действующей системы, при которой накопления второго пенсионного уровня при выходе на пенсию присоединяются к первому уровню.

Третий вариант касается пожизненного пенсионного страхования. Сейчас человек может заключить договор со страховой компанией, которая будет регулярно выплачивать ему средства из накопленного пенсионного капитала до конца жизни. Предлагаемое изменение заключается в расширении круга поставщиков такой услуги.

Помимо страховых компаний, пожизненные пенсионные выплаты смогут предлагать пенсионные фонды. Ожидается, что это создаст дополнительную конкуренцию на рынке пенсионных услуг.

Четвертый и пятый варианты: пенсия будет зависеть от финансовых рынков

Два следующих предложения предусматривают продолжение инвестирования пенсионных накоплений после выхода на пенсию.

В четвертом варианте речь идет о пожизненном пенсионном страховании, при котором средства продолжают работать на финансовых рынках.

Однако в отличие от традиционной модели размер выплат не будет гарантированным. Он сможет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от инвестиционных результатов.

Пятый вариант предполагает, что накопленный капитал останется в соответствующем пенсионном плане и после выхода человека на пенсию.

Средства продолжат инвестироваться, а размер выплат будет зависеть от ситуации на финансовых рынках и результатов работы пенсионного плана.

Потенциальное преимущество обеих моделей — возможность получать дополнительный инвестиционный доход в течение пенсионного периода. Но одновременно возникает и риск: при падении рынков стоимость накоплений и размер выплат могут уменьшаться.

Шестой вариант: возможность переждать финансовый кризис

Последнее предложение предназначено для ситуаций, когда человек достигает пенсионного возраста в период серьезного падения финансовых рынков. При действующем порядке выход на пенсию в неблагоприятный момент может означать, что стоимость накопленного капитала фиксируется на относительно низком уровне.

Шестой вариант позволит немного отложить использование средств второго уровня, чтобы избежать такого сценария. Предполагается, что это даст возможность дождаться более благоприятной ситуации на рынках. Однако конкретные условия отсрочки, включая ее продолжительность, не уточняются.

Финансовая отрасль поддерживает продолжение инвестирования

Ассоциация финансовой отрасли особенно положительно оценивает предложения, позволяющие пенсионному капиталу оставаться на финансовых рынках и после начала выплат. По словам Улдиса Церпса, такой подход может способствовать сохранению долгосрочных накоплений и предоставить дополнительные возможности для увеличения пенсионного капитала.

В то же время он признает, что инвестиции всегда связаны с колебаниями стоимости активов. Кроме того, на латвийском рынке пока существуют не все финансовые продукты, необходимые для реализации предложенных моделей.

Поэтому пенсионным управляющим потребуется возможность работать не только на этапе накопления, но и на этапе выплаты пенсий.

При этом каждая компания самостоятельно будет решать, предлагать ли соответствующие услуги. Решение будет зависеть от спроса, нормативных требований и затрат.

Когда изменения вступят в силу?

Пока речь идет о вариантах реформы, а не о принятых изменениях законодательства. Предложения еще предстоит согласовать, а для реализации отдельных моделей потребуется создать новые финансовые продукты и установить правила их работы.

Конкретная дата вступления поправок в силу в публикации Diena не называется.

Таким образом, нынешним и будущим пенсионерам пока не нужно предпринимать никаких действий. Однако обсуждаемая реформа может существенно изменить то, как жители Латвии будут получать и использовать свои накопления второго пенсионного уровня после завершения трудовой деятельности.