В ночь на пятницу, 13 ноября, на большей части территории Латвии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, прогнозируют синоптики.

Местами в Латгалии и Видземе дороги могут стать скользкими. Будет дуть умеренный южный ветер, на побережье его порывы усилятся до 15–19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.

Днём ожидается переменная облачность, во многих районах пройдут кратковременные осадки — преимущественно дождь в Курземе и Видземе.

Юго-западный ветер будет усиливаться порывами до 9–14 метров в секунду, на побережье — до 19 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +3…+7 градусов.

В Риге ночью ожидается небольшой дождь. Днём сквозь облака временами будет выглядывать солнце, возможны кратковременные осадки.

Порывы южного и юго-западного ветра временами будут достигать 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит около +3 градусов, днём потеплеет до +6 градусов.