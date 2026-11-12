Расследование возможных коррупционных схем при закупках медицинского оборудования в латвийских больницах перешло в новую стадию. Европейская прокуратура предъявила обвинения трём фигурантам одного из уголовных дел. В дальнейшем число обвиняемых может увеличиться. Всего расследуются нарушения при восьми закупках на сумму около семи миллионов евро.

Об этом 12 ноября на пресс-конференции Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщил прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Гатис Доникс, передаёт агентство LETA.

По его словам, из семи уголовных процессов два уже переданы в Европейскую прокуратуру. Один касается Огрской районной больницы, второй — закупки роботизированной хирургической системы da Vinci.

Прокурор ожидает, что KNAB в ближайшее время передаст и остальные материалы для продолжения расследования и начала уголовного преследования.

Более 6000 евро за помощь в закупке

Исполняющая обязанности начальника KNAB Инета Цируле сообщила, что в ходе расследования получены доказательства, указывающие на возможное получение незаконного вознаграждения экспертом, привлечённым к закупке в больнице имени Паула Страдиньша.

По версии следствия, эксперт мог потребовать и получить более 6000 евро.

На пресс-конференции уточнили, что в этом эпизоде государственное должностное лицо не участвовало.

В настоящее время делом занимается прокуратура. Более подробную информацию обещают предоставить после предъявления обвинений.

Размер выгоды, полученной предприятием, ещё предстоит установить. При этом, как отметила Цируле, непосредственной выгодой для компании стало получение самого договора о закупке.

Семь уголовных дел и 14 подозреваемых

По данным KNAB, семь уголовных процессов охватывают восемь закупок общей стоимостью около семи миллионов евро.

Право на защиту в рамках расследований имеют 14 человек. Это процессуальный статус, который не означает, что всем им уже предъявлены обвинения.

Гатис Доникс сообщил, что прокуратура предъявляет обвинения в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Не исключено, что в дальнейшем несколько уголовных процессов будут объединены. Тогда в рамках одного дела могут расследоваться действия должностных лиц нескольких больниц и сотрудников предприятий — поставщиков медицинского оборудования.

Пока неизвестно, когда материалы будут переданы в суд.

Один поставщик фигурирует сразу в шести делах

Особое внимание следствия привлекло то, что в шести из семи уголовных процессов фигурирует один и тот же зарегистрированный в Латвии поставщик медицинских товаров.

На пресс-конференции не подтвердили, идёт ли речь о компании Arbor Medical korporācija.

Ранее программа Латвийского телевидения de facto сообщала, что это предприятие фигурирует в уголовных процессах, связанных с Видземской больницей и Больницей травматологии и ортопедии.

Руководитель компании Даце Ратфелдере отрицала связь уголовных дел с предприятием.

При этом, как прозвучало на пресс-конференции, государственные должностные лица, фигурирующие в расследованиях, продолжают работать.

В каких больницах расследуют нарушения?

Уголовные процессы связаны с закупками в семи медицинских учреждениях:

Больнице травматологии и ортопедии;

Клинической университетской больнице имени Паула Страдиньша;

Видземской больнице;

Огрской районной больнице;

Лиепайской региональной больнице;

Баускской больнице;

Елгавской городской больнице.

Следствие проверяет возможные незаконные договорённости между сотрудниками государственных и муниципальных больниц и поставщиками медицинского оборудования.

Предполагается, что технические требования отдельных конкурсов могли специально подстраиваться под определённые компании, чтобы обеспечить им победу.

В частности, 21 мая KNAB провело следственные действия по трём уголовным процессам, связанным с четырьмя закупками в Видземской больнице, Больнице травматологии и ортопедии и больнице Страдиньша.

Общая стоимость соответствующих договоров составляла не менее 3,68 миллиона евро. Финансирование поступало из бюджетов Латвии и Европейского союза.

Тогда обыски прошли более чем на 17 объектах, включая все три больницы.

Проверка выявила проблемы с борьбой против коррупции

Параллельно KNAB изучило, насколько эффективно латвийские больницы предотвращают коррупционные риски.

Бюро запросило антикоррупционные планы у 39 больниц, однако получило документы только от 32.

При этом пять представленных планов были датированы ещё 2022 годом, хотя обновлять их необходимо не реже одного раза в три года.

Руководитель отдела стратегического анализа KNAB Инта Нолле сообщила, что большинство документов не соответствуют требованиям Кабинета министров.

Например, больницы указывают в планах наличие коррупционных рисков, но не объясняют, в каких ситуациях они могут возникнуть и какие конкретные меры будут приняты для их предотвращения.

Иногда в качестве антикоррупционной меры просто указывается обязанность проводить закупки в соответствии с законодательством.

По оценке KNAB, такой подход не позволяет понять, как именно медицинское учреждение собирается снижать риск нарушений.

Лишь пять проверенных планов получили от 10 до 15 баллов. При этом даже в наиболее высоко оценённых документах обнаружены недостатки.

Наиболее серьёзные проблемы выявлены в сфере закупок, систем информирования о нарушениях и эффективности запланированных антикоррупционных мероприятий.

Минздрав обещает усилить контроль

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене подчеркнула, что ведомство придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции.

По её словам, подобные случаи наносят ущерб не только интересам пациентов, но и репутации добросовестных работников здравоохранения.

Министерство уже начало работу над единой платформой для совершенствования антикоррупционных механизмов.

К обсуждению планируется привлечь профессиональные организации. Первую встречу рассчитывают провести в январе.

Среди рассматриваемых мер — повышение прозрачности закупок, развитие анонимных каналов сообщения о нарушениях, использование ориентировочных цен при приобретении оборудования и помощь больницам в подготовке технических спецификаций.

Также Министерство здравоохранения представило предложения по централизации закупок.

KNAB, в свою очередь, продолжит обучение сотрудников учреждений вопросам внутреннего контроля и предотвращения коррупции. Ближайшие занятия запланированы на 25 ноября.

Расследование продолжается. Несмотря на предъявленные обвинения и выявленные нарушения в организации закупок, виновность конкретных лиц может быть установлена только вступившим в силу решением суда.