20 ноября в Рижской 1-й больнице пройдёт День здоровья лёгких. Все желающие смогут бесплатно проверить функцию дыхания, измерить уровень насыщения крови кислородом и получить консультации специалистов. Однако количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись.
Как сообщает bb.lv со ссылкой на больницу, обследования будут проводиться 20 ноября с 12:00 до 15:00 по адресу: Рига, улица Бруниниеку, 5 (Bruņinieku iela 5).
Место проведения — конференц-зал на первом этаже второго корпуса центрального здания больницы.
Какие обследования будут бесплатными?
Посетителям предложат спирографию — исследование, позволяющее оценить работу лёгких и выявить возможные нарушения дыхания.
Также можно будет измерить насыщение крови кислородом и получить консультацию пульмонолога.
Врач расскажет о состоянии дыхательной системы, рисках развития хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и способах её профилактики.
Физиотерапевт, в свою очередь, объяснит, какие дыхательные упражнения и техники могут помочь улучшить дыхание.
Кому особенно важно пройти проверку?
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких.
В первую очередь специалисты приглашают курильщиков, особенно людей с многолетним стажем курения, поскольку у них повышен риск развития ХОБЛ.
При этом заболевание может долгое время развиваться незаметно.
Для ХОБЛ характерны воспаление и сужение дыхательных путей, из-за чего человеку постепенно становится труднее дышать.
Один из наиболее распространённых симптомов — одышка. Сначала она может возникать только при физической нагрузке, но по мере прогрессирования заболевания начинает беспокоить даже во время обычных повседневных занятий.
Врачи подчёркивают, что раннее выявление болезни и своевременное лечение помогают замедлить её развитие и сохранить качество жизни.
Как записаться на бесплатное обследование?
Дата: 20 ноября 2026 года.
Время: с 12:00 до 15:00.
Место: Рижская 1-я больница, ул. Бруниниеку, 5, второй корпус, первый этаж, конференц-зал.
Телефон для записи: 67366323.
Электронная почта: [email protected].
Предварительная регистрация обязательна. Поскольку количество мест ограничено, организаторы рекомендуют заранее выбрать удобное время посещения.
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