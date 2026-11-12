20 ноября в Рижской 1-й больнице пройдёт День здоровья лёгких. Все желающие смогут бесплатно проверить функцию дыхания, измерить уровень насыщения крови кислородом и получить консультации специалистов. Однако количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на больницу, обследования будут проводиться 20 ноября с 12:00 до 15:00 по адресу: Рига, улица Бруниниеку, 5 (Bruņinieku iela 5).

Место проведения — конференц-зал на первом этаже второго корпуса центрального здания больницы.

Какие обследования будут бесплатными?

Посетителям предложат спирографию — исследование, позволяющее оценить работу лёгких и выявить возможные нарушения дыхания.

Также можно будет измерить насыщение крови кислородом и получить консультацию пульмонолога.

Врач расскажет о состоянии дыхательной системы, рисках развития хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и способах её профилактики.

Физиотерапевт, в свою очередь, объяснит, какие дыхательные упражнения и техники могут помочь улучшить дыхание.

Кому особенно важно пройти проверку?

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких.

В первую очередь специалисты приглашают курильщиков, особенно людей с многолетним стажем курения, поскольку у них повышен риск развития ХОБЛ.

При этом заболевание может долгое время развиваться незаметно.

Для ХОБЛ характерны воспаление и сужение дыхательных путей, из-за чего человеку постепенно становится труднее дышать.

Один из наиболее распространённых симптомов — одышка. Сначала она может возникать только при физической нагрузке, но по мере прогрессирования заболевания начинает беспокоить даже во время обычных повседневных занятий.

Врачи подчёркивают, что раннее выявление болезни и своевременное лечение помогают замедлить её развитие и сохранить качество жизни.

Как записаться на бесплатное обследование?

Дата: 20 ноября 2026 года.

Время: с 12:00 до 15:00.

Место: Рижская 1-я больница, ул. Бруниниеку, 5, второй корпус, первый этаж, конференц-зал.

Телефон для записи: 67366323.

Электронная почта: [email protected].

Предварительная регистрация обязательна. Поскольку количество мест ограничено, организаторы рекомендуют заранее выбрать удобное время посещения.