В связи с празднованием 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики 17 и 18 ноября в Риге введут масштабные ограничения движения.

Будут перекрыты набережная 11 Ноября, Старый город и отдельные центральные улицы. Возможны ограничения на Каменном мосту и других важных магистралях. При этом 18 ноября общественный транспорт будет бесплатным, а вечером организуют дополнительные рейсы.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Рижскую думу, ограничения связаны с военным парадом, праздничными шествиями и фестивалем света Staro Rīga.

Набережную 11 Ноября перекроют более чем на сутки

С 17 ноября, 15:00, до 18 ноября, 18:00 движение автомобилей будет закрыто на следующих участках:

Набережная 11 Ноября — от Каменного моста до улицы Муитас.

Улица Экспорта — от улицы Элизабетес до набережной 11 Ноября, с сохранением подъезда к Рижскому пассажирскому порту.

Улица Калькю — от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

В этот период на улице Пилс, от переулка Полю гате до Домской площади, а также на участке Домской площади между улицами Пилс и Екаба организуют двустороннее движение.

С 17 ноября, 13:00, до полуночи 18 ноября также перекроют переулок Полю гате и участок Бискапа гате от набережной до параллельной ей улицы.

18 ноября закроют Старую Ригу

18 ноября с 13:00 до полуночи движение автомобилей по территории Старой Риги будет запрещено.

Исключение предусмотрено только для транспорта, имеющего специальные права доступа.

Военный парад: ограничения на мостах и улицах

Генеральная репетиция военного парада Национальных вооружённых сил состоится 17 ноября в 18:00 на набережной 11 Ноября.

Сам парад пройдёт 18 ноября в 13:30.

Во время репетиции 17 ноября с 18:00 до её завершения, а также 18 ноября с 13:30 до 15:00 при необходимости будут перекрывать:

Каменный мост;

бульвар Узварас от улицы Валгума до Каменного моста;

набережную 11 Ноября от Каменного до Железнодорожного моста;

улицу 13 Января от бульвара Райня до набережной.

Кроме того, 17 ноября с 18:00 до 23:00 при необходимости ограничат движение на участках набережной 11 Ноября и набережной Генераля Радзиньша.

18 ноября с 10:00 до 18:00 будут закрыты отдельные направления движения на набережной Генераля Радзиньша, улице Краста и съездах с Островного моста.

После парада, с 13:30 до 15:00, военные подразделения пройдут от набережной 11 Ноября по улице Калькю мимо памятника Свободы, далее по бульвару Бривибас, улице Бривибас и улице Бруниниеку до улицы Сканстес.

На пересекающих маршрут улицах также возможны временные ограничения.

18 ноября с 7:00 до окончания военного парада движение автомобилей и пешеходов по дамбе AB будет закрыто.

Утреннее шествие к Братскому кладбищу

18 ноября с 7:30 до 11:00 возможны кратковременные ограничения движения из-за шествия студенческих корпораций от Латвийского университета к Братскому кладбищу.

Маршрут пройдёт по бульвару Райня, бульвару и улице Бривибас, улицам Цесу, Менесс, Миера, Клуса, затем через Брасский мост по улицам Гауяс и Айзсаулес к Братскому кладбищу.

Движение по маршруту будут регулировать сотрудники полиции.

Вечером пройдёт факельное шествие

18 ноября с 18:00 до 19:45 состоится факельное шествие от памятника Карлису Улманису.

Его участники пройдут по бульвару Райня, улице Кришьяня Барона, бульвару Аспазияс, бульвару Зигфрида Анны Мейеровица и улице Кришьяня Валдемара.

На время шествия движение по маршруту и пересекающим его улицам при необходимости ограничат или закроют.

Кроме того, с 18:00 до полуночи будут перекрыты:

бульвар Аспазияс — от улицы Кришьяня Барона до улицы Калькю;

бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — от улицы Калькю до улицы Смилшу.

Эти ограничения не распространяются на общественный транспорт и автомобили со специальными пропусками.

Дополнительные ограничения во время Staro Rīga

С 13 по 18 ноября в Старой Риге будут действовать ограничения, связанные с фестивалем света.

С 13 ноября, 8:00, до 18 ноября, 23:00, запретят остановку и стоянку автомобилей на площади Пилс возле здания № 4.

С 15 по 18 ноября ежедневно с 16:00 до 23:00 будет запрещён въезд на участок улицы Петербазницас от улицы Кунгу до площади Реформацияс.

Где запретят парковку?

Ограничения остановки и стоянки автомобилей будут действовать в разные дни:

16 ноября, 20:00 — 18 ноября, 23:00: обе стороны набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муитас, а также параллельная набережной улица.

17 ноября, 15:00 — 18 ноября, 18:00: обе стороны улицы Калькю от набережной до Ратушной площади.

17 ноября, 20:00 — 18 ноября, 24:00: участки бульваров Аспазияс и Зигфрида Анны Мейеровица.

17 ноября, 20:00 — 18 ноября, 11:00: площадь Гердера.

18 ноября, 8:00–20:00: отдельные участки улицы Кришьяня Барона, бульвара Райня и Аллеи Столетия возле здания на бульваре Кронвалда, 2.

18 ноября, 7:00–16:00: правая сторона улицы Сканстес от улицы Спорта в направлении улицы Кришьяня Валдемара.

Общественный транспорт 18 ноября будет бесплатным

В День провозглашения Латвийской Республики жители и гости столицы смогут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.

Кроме того, с 17:00 до полуночи 18 ноября предусмотрены дополнительные рейсы на нескольких автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах, чтобы люди могли добраться домой после праздничных мероприятий.

В то же время из-за перекрытия улиц изменится движение некоторых автобусов.

С 18:00 будут изменены маршруты автобусов № 12 и 34. В течение дня ограничения также затронут автобусы № 12 и 22.

Во время факельного шествия транспорт, обычно следующий по бульвару Райня, направят по улицам Элизабетес и Сатеклес.

Ограничения коснутся и грузовиков

С 17 ноября, 15:00, до 18 ноября, 18:00, движение грузового транспорта будет закрыто:

на улице Экспорта от улицы Ханзас до улицы Муитас;

на улице Краста от Островного моста до улицы 13 Января.

18 ноября в местах проведения праздничных мероприятий при необходимости будут ограничивать движение пешеходов, велосипедистов и электросамокатов.

Также закроют движение водного транспорта по Городскому каналу на участке между пешеходным мостом возле Национальной оперы и мостом у Бастионной горки.

Рижское самоуправление призывает водителей заранее планировать маршруты, следить за временными дорожными знаками и выполнять указания регулировщиков.

Главное для автомобилистов: 17 и 18 ноября лучше по возможности избегать поездок через Старую Ригу, набережную 11 Ноября и прилегающие улицы. Особенно серьёзные затруднения ожидаются во время военного парада и вечерних шествий.