Власти предлагают заморозить зарплаты чиновников и депутатов на 2027 год. Это преподносится как пример экономии бюджетных средств, но латвийцев не впечатляет, пишут Grani.lv.

На фоне разговоров о пересмотре пособий детям и инвалидам в соцсетях всё громче звучит требование: пусть министры и парламентарии пересмотрят и сократят свои зарплаты.

Подготовлены поправки к закону о вознаграждении работников государственных и муниципальных учреждений. Согласно проекту, в следующем году их базовые оклады останутся на нынешнем уровне. Это касается и высших должностных лиц государства, и депутатов Сейма и самоуправлений, и судей, и прокуроров.

В законопроекте приводятся четыре базовые ставки: общая — 1237,06 евро, для финансовой и страховой сферы — 2378,59 евро, для электронной связи и энергетики — 1781,27 евро, для председателя правления порта — 1273,38 евро.

Это вовсе не зарплаты, которые люди получают на руки. Базовая ставка умножается на установленный законом коэффициент для каждой соответствующей должности. Отсюда и разные суммы. А председатель правления порта упоминается отдельно потому, что для этой должности предусмотрен собственный порядок расчёта.

Вот почему слово «заморозка» здесь звучит внушительнее, чем само решение. Мужественно отказавшись от очередного повышения зарплаты, наше руководство не пропадёт. Премьер-министр продолжит получать около 8659 евро в месяц до уплаты налогов, министр — 7670 евро, парламентский секретарь министерства — 6804 евро, рядовой депутат Сейма — 4330 евро.

И это без учёта других предусмотренных законом выплат. Например, премьеру и министрам оплачиваются представительские расходы в размере 20% оклада. С ними у того же Кулбергса выходит около 10 390 евро. Депутаты Сейма могут получать компенсации за аренду жилья и транспортные расходы, а за выполнение руководящих обязанностей в парламенте предусмотрено дополнительное вознаграждение.

На круг получаются огромные деньги, от которых парламентарии и члены правительства отказываться не собираются. Вся экономия, которую они готовы проявить в отношении себя, состоит в том, чтобы оставить это благополучие как есть, не делая его ещё более благополучным.

Вот уж экономия так экономия! Просто голову хочется склонить перед таким самоотречением.

Зато в отношении плебса у правящих иные планы. Правительство старательно ищет, на чём сэкономить, и уже присматривается к социальным выплатам — не слишком ли щедро они раздаются. Именно социальные пособия в качестве возможного источника экономии назвал на нашумевшей пресс-конференции 10 ноября премьер-министр Андрис Кулбергс, предложив пересмотреть поддержку людей с инвалидностью и семейные пособия.

Кулбергс привёл в пример государственное пособие на одного ребёнка — 25 евро в месяц. По его мнению, эти деньги было бы полезнее направлять только семьям с небольшими доходами. Говоря о поддержке людей с инвалидностью, премьер также допустил возможность пересмотра действующей системы.

Это вызвало бурю общественного возмущения. Кулбергс тут же попытался обвинить СМИ в искажении его слов (он, мол, просто рассказывал о предложении Госконтроля, а сам ничего не предлагал), но позже его пресс-секретарь подтвердила: рекомендации Госконтроля действительно будут оценивать, после чего правительство решит, какие из них принимать.

На фоне этого скандала предложение скромненько заморозить многотысячные зарплаты чиновников и более их не трогать вызвало новый взрыв негодования в обществе. Правительству стоило бы просто заглянуть в «Фейсбук» или в «Х» и посмотреть, что думают люди. Постов об этом — многие сотни, комментариев — многие тысячи.

Вот, например, первая попавшаяся нам на глаза публикация некой Руты Асберги в Facebook: «О счетах за электричество, из-за которых некоторые мои друзья не включают отопление и мёрзнут… О росте цен, из-за которого люди тяжело вздыхают, когда заканчивается кофе или снова приходится покупать бытовую химию… И уж не будем говорить о походах в аптеку, где при обычной простуде приходится оставлять чуть ли не 100 евро… Мне на МНОГОЕ наплевать. Я не беру в голову и живу в своём собственном микроклимате. Но, кажется, я знаю, как спасти госбюджет! Может быть, стоит каждый месяц забирать у депутатов и всех наших высокоуважаемых господ по 1000 евро из зарплаты и направлять эти деньги на покрытие бюджетного дефицита? Мне кажется, если это нас и не спасёт, то уж на путь выздоровления мы точно встанем!».

Комментаторы идею поддержали, наперебой предлагая свои рецепты: сократить в Сейме и Кабмине зарплаты на 10%, а то и на треть. Убрать надбавки, деньги за работу в комиссиях и компенсации — хотя бы временно, пока длится кризис. При этом ни один из них не верит, что правящие на такое согласятся. Ведь как язвительно заметила комментатор Кристине Звиргзда: «Гораздо проще отобрать у пенсионеров, инвалидов и детей. Они уже привыкли жить на гроши, как-нибудь ещё потуже затянут пояса...».