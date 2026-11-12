В Риге появилась мобильная установка, способная превращать воду из каналов и других пресноводных источников в питьевую. Оборудование латвийского производства стоимостью около 50 тысяч евро приобрело предприятие Rīgas ūdens на случай чрезвычайных ситуаций и масштабных перебоев с водоснабжением. Установка способна очищать до 2000 литров воды в час, а первые литры можно получить уже через 15–20 минут после ее размещения на месте.

Из желтоватой воды канала — в питьевую

Возможности новой установки продемонстрировали в Риге, использовав для очистки воду непосредственно из канала, сообщают Новости ТВ3.

Исходная вода имела заметный желтоватый оттенок, хотя выраженного неприятного запаха не было.

Для начала работы в канал опустили водозаборную трубу и включили насос. Вода поступила в мобильную очистную станцию, где прошла несколько этапов фильтрации. Система использует различные способы очистки, в том числе песчаный фильтр и активированный уголь.

По результатам лабораторных испытаний, установка способна удалять до 99,2% загрязнений, содержащихся в воде.

Журналисты также попробовали очищенную воду. По их впечатлениям, она не имела запаха, но обладала небольшим специфическим привкусом, отличавшим ее от обычной водопроводной воды. Как поясняется в сюжете, такой привкус может быть связан с использованием фильтра с активированным углем.

За час можно обеспечить водой тысячу человек

Главное назначение установки — обеспечение жителей питьевой водой в случае серьезных аварий или других чрезвычайных ситуаций, когда привычная система водоснабжения перестанет работать. Член правления Rīgas ūdens Нормундс Зваунис рассказал, что производительности оборудования достаточно для снабжения водой большого количества людей.

«Мы приобрели мобильную очистную станцию, которая станет важным подспорьем для общества в масштабных кризисных ситуациях, когда возникнут проблемы с водоснабжением жителей Риги», — отметил он.

По словам Звауниса, установка способна производить 2000 литров очищенной воды в час.

«То есть за час мы можем обеспечить водой 1000 человек», — пояснил представитель предприятия.

Такой расчет предполагает выдачу примерно двух литров воды на человека. Для хранения очищенной воды предусмотрен резервуар объемом 5000 литров, или пять кубометров.

Установку можно доставить даже в лес

Еще одно преимущество оборудования — мобильность и возможность автономной работы. Установка размещена в контейнере, который специально приспособили для перевозки на имеющемся у Rīgas ūdens контейнеровозе. Это позволяет оперативно доставлять оборудование туда, где возникла необходимость в питьевой воде.

Руководитель службы подготовки и подачи воды Rīgas ūdens Ивар Гатерс пояснил, что установка может получать электроэнергию из разных источников.

«Мы можем подключить ее к электросети, можем использовать дизельный генератор. Благодаря системе забора воды эта установка может работать автономно в парке или лесу», — рассказал он.

При этом на подготовку оборудования к работе требуется сравнительно немного времени.

«После доставки контейнера до получения первого литра очищенной воды проходит 15–20 минут», — уточнил Гатерс.

Таким образом, мобильную станцию можно использовать не только в городской среде, но и в местах, где отсутствует постоянная инфраструктура водоснабжения.

Сколько стоила установка и будут ли покупать еще

Мобильная очистная станция произведена в Латвии. Ее стоимость составляет около 50 тысяч евро. Пока это единственная подобная установка в распоряжении Rīgas ūdens. В настоящее время предприятие не планирует закупать дополнительное оборудование.

Новая станция предназначена прежде всего для резервного водоснабжения в кризисных ситуациях и не заменяет обычную городскую систему подачи питьевой воды.