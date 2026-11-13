За последнюю неделю цены на топливо в столицах стран Балтии изменились весьма заметно. Пока в Таллинне бензин немного подорожал, автомобилисты Риги и Вильнюса получили приятный сюрприз — на заправках существенно снизились цены.

Согласно данным сети автозаправочных станций Circle K, опубликованным агентством BNS, за неделю в Риге бензин подешевел сразу на 8,8 цента за литр, а дизельное топливо — на 8,1 цента. В Вильнюсе снижение оказалось более равномерным: все виды топлива стали дешевле на 7 центов.

А вот в Таллинне наблюдалась противоположная тенденция. Бензин марки 95 miles подорожал на 0,5 цента, а 98 miles plus — сразу на 5,5 цента. Стоимость дизельного топлива осталась без изменений.

Где теперь дешевле заправляться?

По состоянию на пятницу, 13 ноября, литр бензина 95-й марки в Таллинне стоил 1,729 евро, в Риге — 1,748 евро, а в Вильнюсе — 1,809 евро.

Бензин 98-й марки оказался самым дешевым в латвийской столице — 1,818 евро за литр. В Таллинне его продавали по 1,854 евро, а в Вильнюсе — по 1,908 евро.

С дизельным топливом ситуация еще интереснее. В Риге литр дизеля стоил 1,988 евро, в Таллинне — 2,049 евро, а в Вильнюсе — 2,209 евро.

Таким образом, самый дешевый бензин 95-й марки среди трех столиц продается в Таллинне, тогда как заправляться бензином 98-й марки и дизельным топливом выгоднее в Риге.

Особенно заметна разница в стоимости дизеля: в латвийской столице он на 22,1 цента за литр дешевле, чем в Вильнюсе. При заправке 50-литрового бака экономия составляет более 11 евро.

При этом в Вильнюсе, несмотря на недельное снижение цен, все три вида топлива остаются самыми дорогими среди столиц стран Балтии.

В Circle K напоминают, что сравнение носит информационный характер: фактические цены могут отличаться в зависимости от конкретной автозаправочной станции.