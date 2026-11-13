В Латвии за девять месяцев этого года зарегистрировано 8652 новорожденных, что на 5%, или на 456 новорожденных, меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За девять месяцев 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 4456 мальчиков, что на 6,4% или на 305 меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 4196 девочек, что представляет собой снижение на 3,5%, или на 151.

В сентябре третий месяц подряд в Латвии регистрируется более 1000 новорожденных - в сентябре этого года в Латвии было зарегистрировано 1004 новорожденных, что, однако, на 6,4%, или на 69 меньше, чем в соответствующем месяце 2025 года, в том числе зарегистрировано 514 мальчиков и 490 девочек.

За девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 19 111 умерших, что на 1,6% или на 310 меньше, чем за девять месяцев 2025 года, когда был зарегистрирован 19 421 умерший.

Таким образом, за девять месяцев число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 10 459 человек, в то время как за соответствующий период предыдущего года число умерших превысило число родившихся на 10 313 человек.

За девять месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 8136 браков, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 5,9% или на 506 браков меньше.

На 1 октября этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1,829 миллиона человек.