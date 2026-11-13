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Дождь — ещё не самое страшное: какой сюрприз готовит погода Латвии 0 419

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дождь
ФОТО: LETA

Как сообщает bb.lv со ссылкой на прогноз синоптиков, в ночь на субботу по всей стране временами ожидаются осадки. В некоторых районах Видземе дождь и снег могут быть сильными.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов. Из-за близкой к нулю температуры на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Западный ветер усилится до 9–14 метров в секунду, а на побережье его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Что ждать в субботу днём

Днём осадки сохранятся преимущественно на северо-востоке Латвии. В остальных районах ожидается переменная облачность, местами появится солнце.

К вечеру субботы во многих местах небо прояснится.

Температура воздуха в середине дня составит от +2 до +7 градусов.

Западный ветер останется порывистым — до 10–15 метров в секунду, а на побережье его скорость может достигать 19 метров в секунду.

Какая погода будет в Риге

В столице в ближайшие сутки временами возможен дождь, однако облака будут чередоваться с солнечными прояснениями.

К вечеру субботы ожидается ясное небо.

Ночью температура воздуха не опустится ниже +2 градусов, а днём не превысит +6 градусов.

Порывы западного ветра в Риге достигнут 13 метров в секунду, а в приморских районах — 17 метров в секунду.

Водителям стоит быть особенно внимательными ночью и ранним утром: при температуре около нуля мокрые участки дорог могут становиться скользкими. На побережье следует учитывать сильные порывы ветра.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #дождь #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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