Министр финансов Марис Кучинскис признался, что власти не могут гарантировать того, что налоговая нагрузка не вырастет в течение следующих четырех лет. Какие налоги могут увеличиться? - На этот вопрос ищет ответ портал Grani.lv.

Министр финансов Марис Кучинскис признался, что власти не могут гарантировать того, что налоговая нагрузка не вырастет в течение следующих четырех лет. Какие налоги могут увеличиться?

Финансовая ситуация в стране выглядит, мягко говоря, неутешительно. Экономика буксует, государственный долг в следующем году достигнет 51,8% ВВП, а наших доходы ввиду ряда причин (из которых главная — необходимость денно и нощно крепить нашу обороноспособность) безнадежно отстают от расходов. Гирей на ноге государства весят проценты по ранее взятым кредитам, многострадальные Rail Baltica, airBaltic и прочее.

В общем — денег нет и в ближайшее время не предвидится. А самое скверное, что взятый властями курс на сокращение наших расходов достаточного эффекта, вероятнее всего, не принесет. Тем более что с собираемостью налогов у нас тоже все не слава богу.

За первые девять месяцев 2026 года в Латвии удалось собрать 11,885 миллиарда евро налогов, что на 559,3 миллиона евро, или 4,9%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но при этом выполнить план не удалось. Поступления оказались на 66,7 миллиона евро, или 0,6%, ниже ожидаемых.

Отсюда неутешительный вывод — без повышения налогов в ближайшее время нам не обойтись. Возможность такого сценария признал министр финансов Марис Кучинский, который в интервью агентству LETA, описывая фискальную ситуацию в стране, сообщил, что в 2027 году масштабной налоговой реформы и повышения налогов в Латвии не планируется, но потом, увы, никаких гарантий.

Если экономический роста замедлится, а реформы по сокращению расходов столкнутся с сопротивлением и не позволят стабилизировать ситуацию, у государства попросту не останется иного пути, как искать дополнительные источники доходов. А единственный оставшийся источник — это, как обычно, карманы латвийских налогоплательщиков.

Какие именно поборы могут поднять? Об этом министр умолчал. Хотя тут секрет Полишенеля. Самым эффективным способом покрытия потенциально растущих расходов является повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), которая пока составляет у нас 21%.

Её повышение на один процентный пункт (то есть до 22%), по оценкам Минфина, дало бы казне свыше 90 миллионов евро. А на два пункта — более 180 миллионов. Для среднестатистического латвийца такой сценарий худшее, что может быть, так как он приведет к удорожанию всего и вся (продуктов, одежды, топлива, коммуналки, транспорта, услуг и прочего). А большинство населения и так едва сводит концы с концами.

Вторым в приоритетах значится налог на недвижимость, для расчета которого будет использоваться новая кадастровая база. Изменения затронут все основные категории недвижимости: жилые дома и квартиры, земельные участки, коммерческие и промышленные здания. То есть увернуться от него не удастся никому. Для государства это своего рода «скрытый резерв», который пока планируется включить с 2029 года, но в случае острой необходимости им могут воспользоваться и раньше. А рост будет весьма значителен.

Ну и, само собой, будет задействована уже привычная палочка-выручалочка в виде повышения акцизов на топливо, алкоголь, табак и вредные продукты, сокращения социалки, налоговых льгот, что тоже даст определенный фискальный эффект.

Какие альтернативы? Положа руку на сердце их нет. Благодаря непрофессиональному управлению наших правящих, их непомерному аппетиту и привычке затыкать любые дыры казны за счет бездумных заимствований, Латвия находится шаге от пропасти. Не случайно на недавней пресс-конференции о финансовом положении Латвии Андрис Кулбергс подчеркнул, что без срочных мер страна рискует оказаться под управлением Международного валютного фонда (МВФ), передав ему ключи от страны, со всеми отсюда вытекающими. А тогда будет еще хуже…