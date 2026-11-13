До скидки — 501 евро, а на большой распродаже «Чёрной пятницы» — уже 547 евро. Такое математическое чудо удивило одного покупателя в Латвии.

Она изложила в своей микроблогинговой сети «Threads» опыт мужа: «Муж заказал кофемашину за 501 евро — это была полная цена, без скидки. Сегодня смотрит — ооо, Black Friday deals — у кофемашины скидка с 670 евро до 547 евро. Это всё, что вам нужно знать о Black Friday в Латвии».

В комментариях покупательница уточнила, что речь идёт о магазине «Kafijas draugs», с юмором добавив: «Похоже, мы больше не будем друзьями».

В разделе комментариев несколько человек указали, что такая практика в Латвии не нова, и призвали обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Одна комментаторша рассказала об опыте знакомой в прошлом году, когда в рамках «Чёрной пятницы» телевизор был куплен примерно за 800 евро, но сразу после окончания акции его цена упала почти на 100 евро. После написания заявления торговцу якобы был назначен штраф.

«С тех пор как я была в США на Black Friday, скидки в Латвии кажутся смешными — их даже скидками толком не назовёшь», — написала одна из участниц обсуждения. Другие, впрочем, добавили, что искусственные ценовые манипуляции перед распродажами встречаются и за пределами Латвии.

Ещё одна комментаторша вспомнила ситуацию 20-летней давности, когда на давно желанное пальто в день распродажи повесили новый ценник с зачёркнутой огромной суммой, однако «новая» акционная цена была идентична прежней. «С тех пор никакие чёрные пятницы скидок не способны меня убедить», — заключила она.

Напоминание покупателям: объявляя о снижении цены товара, продавец обязан указать самую низкую цену, по которой товар продавался в течение последних 30 дней до применения скидки. Если покупатели замечают очевидную ценовую манипуляцию, об этом можно сообщить в PTAC.