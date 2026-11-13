На многосторонних переговорах в Абу-Даби по окончанию войны в Украине российская делегация неофициально выдвинула пункты «нового европейского порядка безопасности», коснувшиеся не только Киева.

Представители Кремля потребовали выхода Финлядии из НАТО, а также также высказались за отказ альянса от военных баз в Латвии, Литве и Эстонии. Все эти пункты были переданы присутствовавшим в Эмиратах представителям Евросоюза, сообщает Bild.

При этом высказанные российскими переговорщиками в ОАЭ условия — лишь одна из инициатив, обсуждаемых в неофициальных кругах. С российской стороны параллельно действуют несколько конкурирующих групп посредников, и пока неизвестно, чьи именно идеи поддерживает президент РФ Владимир Путин, напоминает Bild.

Требования Москвы коснулись также не входящей в НАТО Молдовы. Российские представители выдвинули план переформатирования этого государства в федерацию из собственно молдавских земель, Гагаузии и Приднестровья. Последнее с 1991 года является де-факто неподконтрольным Кишиневу самопровозглашенным государством, не признанным ни одним участником ООН. В случае вступления страны в ЕС Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

От Украины в обмен на мир требуется отдать подконтрольную часть Донецкой и Луганской областей, отказаться от вступления в НАТО, демилитаризировать порты в Николаеве и Одессе, а также заключить отдельные договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

В обмен на все перечисленные требования, касающиеся шести европейских стран, кремлевские представители предложили убрать ядерное оружие из Беларуси, отказаться от размещения там же российских ракет средней дальности и вывести подразделения ВС РФ из Приднестровья.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Абу-Даби российская сторона не требовала выхода Финляндии или какой-либо другой страны из состава НАТО. «Мне не известно об этом. Нет, не выдвигалось. Об этом речь, конечно, не шла точно», — привел слова Пескова РБК.

Финляндия является одним из двух последних государств, принятых в НАТО. Скандинавская страна вступила туда в апреле 2023 года, причем доля сторонников этого решения в финском обществе многократно выросла сразу после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Североатлантический альянс на протяжении почти 80 лет истории не знает прецедентов выхода стран-членов из состава блока, лишь две страны, Франция и Греция, временно приостанавливали участие в его военной составляющей, но потом восстанавливали полное членство, пишет The Moscow Times.