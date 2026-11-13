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Может дело в какой-то особенности Латвии? - Почему люди входя перестали здороваться? 1 1027

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: в спортивной раздевалке
ФОТО: BB.LV/AI

«Доброе утро», «добрый день» или просто улыбка — порой этого достаточно, чтобы проявить уважение к окружающим. Однако всё чаще возникает вопрос: остаются ли элементарные нормы вежливости неотъемлемой частью культуры общества?

Входя в помещение, далеко не все считают нужным поздороваться, а на произнесённое приветствие не всегда следует ответ. Что это — изменение общественных привычек, различия между поколениями или обычный недостаток внимания и уважения к другим людям?

Поводом для обсуждения стала публикация одной из мам в социальной сети Threads.

«Впервые отвела сына на футбольную тренировку, которая теперь проходит в помещении. Обычно этим занимается муж. И мне кажется ужасно странным, что родители не здороваются. Когда захожу в помещение перед раздевалками, говорю „здравствуйте“, „добрый вечер“, но редко кто отвечает. Муж говорит, что так всегда. Некоторые смотрят на тебя как на человека второго сорта и даже не отвечают на приветствие. Настоящий культурный шок», — написала женщина.

Её публикация вызвала отклик у других пользователей, которые поделились похожими наблюдениями.

Нико: «В старом детском саду в Марупе все друг с другом здороваются, а в новом, где в основном учатся дети приезжих, родители не здороваются. Для меня, как жительницы Марупе, это тоже культурный шок».

Анния: «Люди разные. У нас большинство всё-таки здоровается, хотя кто-то тише, а кто-то громче».

Сица: «То же самое было на занятиях танцами у дочери. Захожу, говорю „добрый вечер“, все мамочки и пара пап смотрят на меня и молчат. Из примерно десяти родителей отвечали один-два».

Оливие: «У меня был такой же шок в детском саду. Всегда здороваюсь со встречными, но в большинстве случаев никто ничего не отвечает».

Мадз: «Я работаю тренером в спортзале и очень часто это замечаю. Причём чаще всего так ведут себя взрослые женщины, которые даже не отвечают на приветствие.

Я всегда здороваюсь, заходя в раздевалку, но редко кто отвечает. Иногда уже думаю: зачем мне вообще здороваться, если в ответ тишина? Но всё равно продолжаю.

Для меня это вопрос элементарной вежливости. Действительно странно, что даже простое „здравствуйте“ некоторым даётся с таким трудом».

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#Латвия #культура #социальные сети #воспитание
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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