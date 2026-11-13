На эстонском острове Сааремаа, который хорошо знаком многим путешественникам из Латвии, готовится необычное для местных жителей событие. Впервые за всю историю острова здесь откроется ломбард. Более того, это будет первое подобное учреждение на всех островах Эстонии.

Как сообщает агентство BNS, 16 ноября сеть Luutar откроет свое представительство в торговом центре Auriga в Курессааре — крупнейшем городе Сааремаа.

Казалось бы, ломбардами сегодня никого не удивишь. Однако на эстонских островах до сих пор не было ни одного такого заведения. Жителям Сааремаа, желавшим заложить или продать золотые украшения, приходилось пользоваться услугами компаний на материке.

Ближайший ломбард находится в Хаапсалу. По словам руководителя сети Luutar Лууле Эммар, именно это отделение стало одним из самых востребованных среди 20 представительств компании.

«На Сааремаа эту услугу очень ждут. Многие люди сами связывались с нами и интересовались открытием», — рассказала Эммар.

Особенно любопытно, что жители острова оказались самыми активными в Эстонии пользователями услуги дистанционной отправки золотых изделий в ломбард. Драгоценности пересылали на материк в специальных защитных конвертах.

Не только ломбард, но и ювелирная мастерская

Вместе с новым отделением на Сааремаа впервые появится и услуга ювелира.

По утверждению руководителя Luutar, изготовление украшения вручную у мастера может обойтись втрое дешевле покупки золотого изделия аналогичного веса в ювелирном магазине торгового центра.

Эммар объясняет такую разницу тем, что в магазинах часто представлена массовая продукция из Турции и Китая, качество и прочность которой, по ее мнению, не всегда соответствуют ожиданиям покупателей.

С открытием отделения в Курессааре сеть Luutar, работающая на эстонском рынке уже 20 лет, будет насчитывать 21 представительство.

Для туристов из Латвии, регулярно посещающих Сааремаа, это еще одно изменение в инфраструктуре острова, который продолжает развивать услуги, давно ставшие привычными на материке.