14 ноября 2026 года чтятся бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские и матерь их — преподобная Феодотия.

Этот день традиционно считается женским, дамы должны отдыхать от трудов и побольше молиться, а не заниматься делами. Также день называли куриными именинами.

О чем вспоминают в Церкви 14 ноября 2026 года

Косма и Дамиан были родными братьями и жили примерно в III-IV веке в Асии — так называлась в древние времена часть Малой Азии. Отец их был язычником греческого происхождения, а мать — христианкой. Они рано лишились отца. И после этого мать их, которую звали Феодотия, стала вести жизнь, которую надобно вести вдове: она жила уединенно, много молилась и посвятила жизнь свою воспитанию сыновей. Именно потому ее и причислили к лику святых вместе с сыновьями. Дамиан и Косма получили прекрасное образование и, когда выросли, стали врачами.

Считается, что отец их умер от неизвестной болезни, и мальчики уже в детстве поклялись посвятить свою жизнь помощи другим и лечению людей. От Господа они получили дар исцеления, а потому были очень эффективными лекарями. Они никогда не брали денег с пациентов, но всегда просили их уверовать во Христа с помощью которого и по молитве которому вылечивали больных.

Единственный раз, когда они что-то взяли от пациента, был, когда женщина дала им в знак благодарности куриные яйца. Это стало отсылом к Богородице, а также сделало 14 ноября женским праздником.

Другие лекари, которые получали за работу плату, а так хорошо лечить не могли, решили напакостить им и оговорили их. За Космой и Дамианом прислали воинов, и они могли бы скрыться, но не стали делать этого, потому что вместо них схватили сперва других христиан в качестве заложников.

Братья предстали перед судом, но мужественно отказались отречься от веры. Зато по молитве святых императора, который лично возглавил суд, поразила неведомая болезнь. Все, кто был свидетелем этого, уверовали во Христа. А император просил исцелить его, братья помогли ему и так получили свободу. Однако один из их ненавистников — пожилой врач, который сам учил их, а теперь завидовал их славе, пригласил их в горы собирать целебные травы. Там он убил их, а тела бросил в реку.

Смысл праздника

Вспоминают святых, которые имели от Господа за веру свою чудесный дар и распорядились им на благо людей.

Народные приметы погоды

— Если в этот день мороз, то на Михаила Архангела (21 ноября 2026 года) будет потепление.

— Тепло сегодня — и зима будет теплой.

— Листья с деревьев не упали — зима будет долгой и холодной.

— Грязно и сыро сегодня — холода придут только в январе.

Что можно делать 14 ноября 2026 года

— В этот день принято готовить богатый обед, в идеале — руками незамужних девушек.

— Принято готовить блюда из курицы.

— Хорошо собраться всей семьей вместе.

— Следует поменьше работать.

— Обязательно подавать милостыню.

— Прислушивайтесь к себе — все идеи, которые приходят сегодня, посланы свыше.

Что нельзя делать 14 ноября 2026 года

— Никому сегодня не заглядывайте в глаза.

— Очень опасно ссориться с близкими.

Что можно есть 14 ноября 2026 года. Постные правила

В этот день надо готовить побольше вкусного, обязательно съесть что-то из курицы.