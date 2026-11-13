В Латвии больше 70 тысяч пенсионеров продолжают работать: одним не хватает пенсии, другие не хотят сидеть дома. Однако найти работу в пожилом возрасте непросто, особенно если здоровье уже не позволяет трудиться полный день.

Латвийская федерация пенсионеров предложила правительству способ изменить ситуацию. Федерация направила министру финансов Марису Кучинскису письмо с предложением с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, которые принимают людей старше 50 лет, включая пенсионеров, на половину или четверть ставки.

Суть предложения проста: если человек работает на полставки, налоговые платежи работодателя должны составлять половину суммы, предусмотренной для полной ставки, а если на четверть ставки — четверть. Подоходный налог работника также предлагается рассчитывать с учётом нагрузки.

Идея налоговых льгот для пожилых работников не нова. Ещё в прошлом году Федерация пенсионеров обращалась с таким предложением в Сейм. Тогда Министерство финансов напомнило, что работодатели уже платят за сотрудников пенсионного возраста пониженные социальные взносы: 30,02% вместо обычных 34,09%. Введение дополнительных льгот министерство согласилось рассматривать только после оценки их эффективности.

Между тем проблема становится всё заметнее. По данным Центрального статистического управления, в 2025 году в Латвии работали 55,6 тысячи человек в возрасте от 65 до 74 лет. Это вдвое больше, чем десять лет назад. А если учитывать работающих получателей пенсии по возрасту в целом, то, по данным Федерации пенсионеров, их насчитывается более 70,6 тысячи.

Чаще всего пожилые люди продолжают трудиться в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Нередко они просто остаются на прежнем рабочем месте после достижения пенсионного возраста. Найти же новую работу гораздо сложнее.

Исследование Латвийского университета и центра SKDS, проведённое в 2025 году, показало, что 51% опрошенных в возрасте от 65 до 75 лет охотно работали бы за зарплату. Правда, сюда входят и те, кто уже работает.

Главная причина — деньги. Среди опрошенных, имеющих опыт работы после выхода на пенсию, 64% назвали материальные соображения. Ещё 47% привлекает интересная и приятная работа, а 39% ценят возможность общаться с людьми.

И неудивительно, что деньги стоят на первом месте. По данным Министерства финансов, за девять месяцев 2026 года средняя выплаченная пенсия по возрасту составляла 660 евро. При этом 43,3% жителей старше 65 лет находились под угрозой бедности или социальной изоляции.

Но желание работать ещё не означает, что работа найдётся. В том же опросе 63% пожилых людей оценили возможности устроиться на неполный день, временную или сезонную работу по месту жительства как небольшие или очень небольшие. А 9% рассказали, что сталкивались с несправедливым или оскорбительным отношением работодателей из-за возраста.

Есть и другая проблема — здоровье. Человек может быть вполне способен работать четыре часа в день, но уже не выдерживать восьмичасовую смену. Поэтому Федерация пенсионеров предлагает шире использовать гибкий график, возможность трудиться несколько дней в неделю, а при необходимости приспосабливать рабочее место и обязанности к состоянию здоровья сотрудника.

В федерации обращают внимание и на распространённую в регионах практику: пожилым людям предлагают сезонную подработку, но договариваются с ними только на словах, без официального оформления. В результате социальные взносы не уплачиваются и заработанные деньги не учитываются при перерасчёте пенсии.

Пенсионерская организация предлагает упростить оформление краткосрочной работы, чтобы и работодателям, и пожилым сотрудникам было выгоднее заключать официальные договоры.

Предложения Федерации пенсионеров совпадают с планами премьер-министра Андриса Кулбергса, который намерен к 2030 году увеличить общее число работающих в стране на 26 тысяч человек. В частности, правительство рассчитывает привлечь к труду ещё около 11 тысяч жителей в возрасте от 65 до 74 лет.

Однако Федерация пенсионеров предлагает сначала выяснить, где именно найдутся рабочие места для этих людей, какую нагрузку смогут предложить работодатели и сколько пожилых жителей действительно смогут совмещать работу с состоянием здоровья и семейными обязанностями.

Пока организация просит Министерство финансов совместно с министерствами благосостояния и здравоохранения оценить стоимость предложенных льгот и возможность их введения при подготовке государственного бюджета на 2027 год.