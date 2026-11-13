Жителям Латвии придётся больше платить за поездки на региональных автобусах и поездах. Совет общественного транспорта 13 ноября поддержал повышение тарифов в среднем на 10%. Новые цены должны вступить в силу не позднее 15 февраля 2027 года. На некоторых маршрутах подорожание превысит 12%.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Дирекцию автотранспорта (ATD), повышение стоимости билетов позволит ежегодно получать дополнительно около 3,2 миллиона евро.

Изменения затронут региональные автобусные и железнодорожные маршруты, включая популярные направления из Риги в другие города Латвии.

Сколько будут стоить билеты на электрички

В системе тарифных зон стоимость проезда увеличится на 20 центов во всех пяти зонах — от A до E.

Зона Сейчас С 2027 года A 1,50 € 1,70 € B 2,30 € 2,50 € C 2,80 € 3,00 € D 3,30 € 3,50 € E 3,80 € 4,00 €

В процентном отношении сильнее всего подорожают короткие поездки в зоне A — на 13,3%. В зоне E повышение составит 5,3%.

В ATD пояснили, что одинаковая прибавка в 20 центов позволит сохранить существующее соотношение тарифов между зонами.

Сколько придётся платить за поездки из Риги

На маршрутах за пределами зональной системы цены планируется повысить примерно на 10–11%, округляя их до 10 центов.

Новые тарифы на отдельные железнодорожные направления будут следующими:

Маршрут Сейчас Новая цена Рига — Кокнесе 4,60 € 5,10 € Рига — Плявиняс 5,20 € 5,80 € Рига — Крустпилс 5,70 € 6,30 € Рига — Ливаны 6,90 € 7,60 € Рига — Даугавпилс 8,90 € 9,80 € Рига — Индра 11,70 € 12,90 €

Например, поездка на поезде из Риги в Даугавпилс подорожает на 90 центов, а до Индры — на 1,20 евро.

При этом, по информации ATD, за пределами электрифицированной железнодорожной сети поезд по-прежнему будет дешевле автобуса.

Подорожают и региональные автобусы

Повышение тарифов коснётся также междугородних автобусных маршрутов.

Маршрут Сейчас Новая цена Рига — Салдус 6,20 € 7,00 € Рига — Скрунда 7,60 € 8,50 € Рига — Лиепая 10,60 € 11,90 €

Таким образом, поездка на автобусе из Риги в Лиепаю станет дороже на 1,30 евро, или на 12,3%.

Минимальная стоимость проезда тоже вырастет

Изменятся и минимальные тарифы на региональных маршрутах.

В Риге минимальная стоимость поездки увеличится с 1,50 до 1,70 евро.

В других городах государственного значения — с 1,20 до 1,30 евро, а на остальных остановках — с 90 центов до одного евро.

Речь идёт именно о минимальных тарифах региональных перевозок, а не об общем повышении стоимости билетов в городском транспорте Rīgas satiksme.

За велосипед придётся покупать отдельный билет

Помимо повышения тарифов, планируется ввести новый вид билета для перевозки велосипеда.

Его стоимость составит 30% от цены обычного разового билета.

Например, при стоимости поездки 5 евро билет для велосипеда обойдётся в 1,50 евро.

Также существующий багажный билет планируется переименовать в «Билет для багажа или животного».

По объяснению ATD, это позволит сделать правила перевозок понятнее и улучшить учёт пассажирских услуг.

Практическое внедрение новых видов билетов будет зависеть от технической готовности перевозчиков, но должно состояться не позднее чем через шесть месяцев.

Почему власти решили повысить цены

Главная причина — нехватка государственного финансирования регионального общественного транспорта.

На 2027 год для этих перевозок предусмотрено 93,78 миллиона евро.

По расчётам ATD, повышение тарифов принесёт около 3,2 миллиона евро дополнительных доходов ежегодно при условии сохранения нынешней маршрутной сети.

При этом Министерство сообщения ранее представило три возможных сценария финансирования общественного транспорта на 2027–2030 годы.

Первый предусматривает работу исключительно в рамках имеющегося бюджета. Это потребовало бы значительного сокращения автобусных рейсов, уменьшения объёмов железнодорожных перевозок, существенного повышения тарифов и пересмотра льгот.

Второй вариант предполагает сохранение действующей маршрутной сети, повышение цен на билеты примерно на 10% и изменение системы льгот. В частности, рассматривается ограничение государственной компенсации стоимости проезда уровнем 70%.

Третий сценарий также предусматривает повышение тарифов на 10%, но позволяет сохранить действующие льготы. Однако для этого государству потребуется дополнительно около 15 миллионов евро ежегодно.

Министерство считает второй вариант наиболее реалистичным, а третий — предпочтительным, если в бюджете удастся найти дополнительные средства.

Что будет с бесплатным и льготным проездом

Вопрос о пересмотре льгот пока остаётся отдельной частью обсуждения финансирования общественного транспорта.

В 2025 году государство направило на компенсацию льготного проезда 26,2 миллиона евро — почти 28% общего финансирования общественного транспорта.

Если будет принято решение ограничить государственную компенсацию 70% стоимости билета, некоторым категориям пассажиров, которые сейчас пользуются более значительными льготами, придётся оплачивать часть поездки самостоятельно.

Однако решение Совета общественного транспорта от 13 ноября касается повышения тарифов. Оно само по себе не означает, что изменение льгот уже окончательно утверждено.

Без дополнительного финансирования могут исчезнуть сотни рейсов

По оценкам Министерства сообщения, если государство не выделит дополнительных средств, может возникнуть необходимость отменить около 794 автобусных рейсов.

В результате количество поездок на общественном транспорте может сократиться более чем на три миллиона в год.

Особенно болезненно такие изменения могут сказаться на пожилых людях, школьниках, жителях регионов и тех, у кого нет личного автомобиля.

Новые тарифы на региональные автобусы и поезда планируется ввести в течение трёх месяцев, но не позднее 15 февраля 2027 года. До этого времени действуют нынешние цены.