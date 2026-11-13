Служба государственных доходов (СГД, VID) сообщила о технических неполадках в мобильном приложении «Mans VID». Из-за сбоя пользователи могут столкнуться с трудностями при добавлении чеков и других документов, подтверждающих оправданные расходы.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на информацию СГД, проблемы обнаружены в разделе приложения «Attaisnoto izdevumu dokumenti» («Документы об оправданных расходах»).

Именно через этот раздел жители Латвии могут загружать чеки и другие подтверждающие документы, необходимые для декларирования расходов, в том числе на медицинские и образовательные услуги.

Специалисты СГД уже работают над устранением технических неполадок.

Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует пользователям, которым не удалось добавить документы, повторить попытку позднее.

О сроках полного восстановления работы соответствующего раздела приложения пока не сообщается.