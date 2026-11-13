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Синоптики не порадовали прогнозом на ближайшие дни 0 674

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: человек с зонтом

В ближайшие дни в Латвии сохранится по-осеннему облачная погода, и дожди будут идти чаще, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу на побережье усилится ветер, скорость которого в порывах достигнет 15–19 метров в секунду (м/с), местами также во внутренних районах достигая скорости 14 м/с. Небо в основном будет покрыто облаками, которые во многих местах принесут дождь и мокрый снег. В пятницу местами в Курземе, а в субботу в Видземе ожидаются сильные дожди, и в пятницу на морском побережье возможна также гроза.

Ночью температура воздуха будет в пределах 0, +4 градусов, а днем не поднимется выше +2, +7 градусов.

В субботу небо в основном затянут облака, однако в течение дня временами между облаками будет выглядывать и солнце. Дождевые облака во многих местах принесут дождь, а местами на востоке также мокрый снег. Ночью и утром местами в Видземе пройдут сильные дожди. Будет дуть слабый до умеренного, на побережье умеренно сильный западный, юго-западный ветер, в порывах достигая 15–19 м/с.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до 0, +5 градусов, а днем максимальная температура воздуха составит +3, +8 градусов.

Хотя в воскресенье небо временами будет проясняться, местами в западных и центральных районах ожидаются осадки — главным образом дождь. Ночью будет преобладать западный, юго-западный ветер, днем он постепенно повернет с юго-востока. На побережье ветер останется порывистым, достигая скорости 15–18 м/с.

Ночью воздух остынет до 0, +3 градусов, лишь на побережье будет на несколько градусов теплее, тогда как днем воздух прогреется до +5, +9 градусов.

На новой неделе порывистый ветер сохранится главным образом в прибрежных районах, а температура воздуха останется схожей — ночью немного выше нуля, тогда как днем на большей части территории в пределах +4, +7 градусов.

Небо в основном будет покрыто облаками, временами принося осадки. Во вторник, когда центр циклона будет находиться над Балтийским морем, ветер усилится на более обширной территории, и осадки ожидаются по всей территории Латвии.

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#климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #осень #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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