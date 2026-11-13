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Тариф на теплоэнергию Rīgas siltums с декабря значительно вырастет 1 561

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2026
LETA
Изображение к статье: ТЭЦ в Риге

Тариф на теплоэнергию АО "Rīgas siltums" с 1 декабря вырастет на 19% - до 96,33 евро за мегаватт-час (МВт·ч) без налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) решила признать установленный "Rīgas siltums" тариф на услуги теплоснабжения и его обоснование соответствующими методике. Таким образом, с 1 декабря 2026 года конечный тариф на теплоэнергию "Rīgas siltums" составит 96,33 евро за МВт·ч.

Тариф на производство теплоэнергии вырастет на 23,6% и составит 70,06 евро за МВт·ч, тариф на передачу и распределение теплоэнергии вырастет на 8,3% и составит 23,85 евро за МВт·ч, а торговый тариф не изменится и по-прежнему составит 1,83 евро за МВт·ч. В свою очередь, компонент акцизного налога вырастет на 47,5% и составит 0,59 евро за МВт·ч.

Изменения тарифа связаны с изменениями цен на энергоресурсы и ожидаемыми изменениями ставок акцизного налога.

В настоящее время тариф на теплоэнергию "Rīgas siltums" составляет 80,96 евро за МВт·ч.

"Rīgas siltums" является одним из главных поставщиков теплоэнергии в Риге.

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#Рига #Ригас Силтумс #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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