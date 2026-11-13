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В Латвии cредние пенсии выросли до 660 евро: много это или мало? 1 55

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: пенсии
ФОТО: dreamstime

В Латвии увеличиваются пенсии и социальные пособия. Однако расходы на социальную защиту в Латвии по-прежнему остаются значительно ниже, чем в большинстве других стран ЕС.

Перерасчёт добавил по 18,50 евро

Итак, за первые девять месяцев 2026 года средний размер выплаченной пенсии по возрасту составил 660 евро. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, указывает Министерство финансов.

На увеличение выплат, в частности, повлиял автоматический перерасчёт пенсий работающих пенсионеров, проведённый 1 апреля. Он затронул 141 тысячу человек — в среднем их пенсии увеличились на 18,50 евро.

Что ещё существенно: страна не молодеет. Число получателей пенсий по возрасту за тот же период увеличилось на 0,7%. А государственные расходы на пенсии по старости достигли 2,7 миллиарда евро, что на 217,8 миллиона евро (на 8,9%) больше, чем годом ранее.

Всего в бюджетных расчётах на 2026 год предусмотрены ежемесячные выплаты 432 091 получателю пенсии по возрасту. Ещё 76 725 человек получают в Латвии пенсии по инвалидности.

Больных и безработных стало меньше

За январь — сентябрь в Латвии на пособия по безработице было потрачено 149,3 миллиона евро. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Средний размер выплаченного пособия увеличился на 9,8%, однако число получателей сократилось на 5,9%.

Похожая ситуация наблюдается с пособиями по болезни. За девять месяцев расходы на них достигли 331,2 миллиона евро. Средний размер выплаты вырос на 14,8%, однако число получателей уменьшилось на 1,6%.

Много это или мало?

Согласно данным Eurostat, в Латвии расходы на социальную защиту составляют менее пятой части ВВП, а в среднем по Евросоюзу — больше четверти.

Как отмечается, в прошлом, 2025 году расходы на социальные выплаты и услуги в Латвии выросли. Их доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) достигла 18,57% против 18,37% годом ранее. Но всё равно Латвия по этому показателю существенно уступает среднему уровню Евросоюза, который составляет 27,5%.

Наибольшую долю ВВП на социальные выплаты и услуги направляли Австрия (32,4%), Финляндия (32,2%) и Франция (32,1%).

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#безработица #Латвия #демография #пенсии #ВВП
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Николай Кудрявцев
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