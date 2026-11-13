В Кинологическом центре Государственной пограничной охраны Латвии произошло радостное событие. Накануне Дня Лачплесиса на свет появились восемь щенков бельгийской овчарки, которым в будущем, возможно, предстоит охранять государственную границу.

10 ноября 2026 года в Кинологическом центре Колледжа Государственной пограничной охраны родились пять девочек и три мальчика. Их мама — служебная собака по кличке Джози (Josie), для которой это уже второй помёт.

Теперь маленьким четвероногим обитателям центра предстоит получить имена. Причём выбирать их будут по особой традиции.

В Кинологическом центре принято называть щенков каждого нового помёта именами, начинающимися с определённой буквы алфавита. На этот раз счастливой стала буква S.

К выбору имён подключатся сотрудники Колледжа Государственной пограничной охраны. Среди персонала организуют конкурс идей, после чего предложенные варианты вынесут на голосование. В результате восемь щенков получат свои имена.

Но впереди у малышей не только игры и знакомство с окружающим миром. Кинологическая служба занимается разведением и первоначальной подготовкой собак для нужд пограничной охраны.

Специалисты следят за физическим развитием щенков, оценивают их способности и пригодность к будущей работе. По мере взросления наиболее подходящие собаки смогут продолжить подготовку к выполнению служебных задач.

Пока же восемь маленьких бельгийских овчарок только начинают знакомиться с миром. И хотя до серьёзной службы им ещё далеко, первые шаги будущих четвероногих помощников пограничников уже сделаны.