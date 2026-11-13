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В мелких купюрах - сколько наличных Банк Латвии советует хранить дома 1 1123

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Наличные евро

Ношение банкнот и монет в кошельке, как и хранение наличных дома, больше не является распространенной практикой для многих жителей Латвии, особенно для молодежи. Сегодня люди получают свой доход, например, заработную плату, на банковский счет, и деньги там и остаются.

Платежи делаются с помощью платежных карт и другими безналичными способами, а сбережения, если таковые имеются, хранятся в банке и часто инвестируются в различные финансовые инструменты, в том числе в пенсионные фонды третьего уровня.

Однако пока наличные деньги не исчезают из обращения и сохраняют свою нишу. Этому способствуют, например, такие события, как буря 22-23 августа 2026 года, которая вызвала отключения электричества в Латвии и Литве и, как следствие, нарушила работу традиционных платежных технологий. Нестабильная геополитическая ситуация и рост кибератак также способствуют сохранению наличных денег в обращении.

В среднем один житель Латвии совершает 16,1 платежа в неделю, включая 8,2 платежа картой, 4,8 онлайн-платежа и 3,1 платежа наличными. Это показывают результаты последнего исследования "Payment Radar", проведенного Банком Латвии в сотрудничестве с агентством социологических исследований "Latvijas Fakti".

В августе этого года 8% опрошенных жителей Латвии заявили, что вообще не используют наличные деньги, в феврале того же года этот показатель составил 7%, в августе 2025 года - 4%, а в феврале прошлого года - 4%, говорится в исследовании "Payment Radar". Эти данные свидетельствуют о том, что доля людей, не использующих наличные, растет, но все еще относительно невелика.

"Мы призываем всех действовать разумно и дальновидно и иметь дома денежный запас на случай кризисных ситуаций. Такой запас следует создавать в виде мелких купюр и как минимум в размере, достаточном для еженедельных нужд", - рекомендует член совета Банка Латвии Илзе Посума.

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#банк Латвии #молодежь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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