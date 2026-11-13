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В Ригу ввели войска – народ и армия едины 10 2836

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Канадский LAV — восьмиколёсный БТР — с трудом протиснулся в узких улочках Риги.

Канадский LAV — восьмиколёсный БТР — с трудом протиснулся в узких улочках Риги.

ФОТО: bbc

«Неделя патриотов» началась с Дня воинской славы, зажигания свечей у Рижского замка и факельного шествия. Национальные вооружённые силы отмечали военно-исторический праздник. Ваш автор принял посильное участие.

На первый — второй рассчитайсь!

Около Пороховой башни, где расположен Военный музей ЛР, выстроились на парад единицы бронетехники, способные доставить, навскидку, взвод мотопехоты. Среди них были:

  • образцовый натовский восьмиколёсный БТР — канадский LAV, который служит и в США;

  • итальянская лёгкая разведывательная машина Iveco;

  • шестиколёсный бронетранспортёр Patria, разработанный в Финляндии и выпускаемый ныне в Валмиере (поставляется и в Украину).

В качестве стрелкового вооружения на столах были разложены различные пистолеты, автоматические винтовки и пулемёты, среди которых привлёк внимание бельгийский FN MAG. Дело в том, что в его конструкции использованы решения, заимствованные у американской автоматической винтовки образца 1918 года и немецкого пулемёта образца 1942 года. Вот с этим идут в бой воины НАТО.

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Рядом красовался компактный израильский противотанковый ракетный комплекс Spike (на фото), коим предполагается невозбранно уничтожать вражеские танки на безопасном расстоянии. В Украину, кстати, не посылали — как ни просили. А у нас вот есть!

Демонстрацию военной мощи обеспечивали милые барышни в военной форме — представительницы одной уважаемой страны с южного фланга Североатлантического альянса. К сожалению, фотографироваться они наотрез отказались. Видимо, чтобы не создавать контраста между своим хрупким обликом и силой блока?

На земле и в небе

Так или иначе, внешне всё выглядело ОК — мы защищены. А на практике?

Именно в тот же день, точнее, в ночь на День Лачплесиса, границу Латвии вновь пересекли несколько неопознанных летающих объектов. Хотя дроны преследовали истребители ВВС Италии, сбить их не удалось. Одна ракета ушла «в молоко» и в итоге упала неподалёку от литовского исторического городка Биржай, а вторая вовсе не сошла с направляющей, из-за чего истребителю-перехватчику пришлось совершить посадку с ракетой, оставшейся на подвеске после неудачного пуска. Что было несколько нервно…

Так или иначе, беспилотные нарушители вскоре обнаружили свой «незалежный» характер, нанеся удары по российским объектам в порту Усть-Луга. Сообщалось о пожаре, загрязнении Балтийского моря нефтепродуктами и даже поражении ракетного корабля.

Мне же показалось разумным в связи со всем этим вспомнить цитату: «Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать».

Эти слова приписывают финскому социал-демократу Вяйне Таннеру, занимавшему пост министра иностранных дел Финляндии во время Зимней войны. И очень хотелось бы, чтобы такую же политику вела и Латвия!

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#НАТО #Рига #Латвия #безопасность #патриотизм #беспилотники #армия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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