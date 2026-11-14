Почти восемь из десяти жителей Латвии при появлении первых симптомов заболевания предпочитают действовать самостоятельно: используют домашние средства, принимают безрецептурные лекарства или ждут, пока недомогание пройдет. При этом 12% обращаются за профессиональной помощью только после существенного ухудшения самочувствия. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Grindeks совместно с Norstat Latvija.

При первых признаках болезни большинство жителей Латвии не торопятся обращаться за медицинской помощью. Согласно результатам нового исследования, 77% опрошенных сначала пытаются справиться с симптомами собственными силами.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на фармацевтическое предприятие Grindeks, опрос был проведен совместно с исследовательским центром Norstat Latvija. В нем приняли участие более тысячи жителей страны.

Как жители Латвии действуют при первых симптомах

Исследование показало, что 38% респондентов при появлении признаков заболевания сначала используют домашние или народные методы, ждут самостоятельного исчезновения симптомов либо продолжают привычный образ жизни.

Еще 39% принимают безрецептурные препараты, которые уже имеются в домашней аптечке. По 7% опрошенных сообщили, что первым делом отправляются в аптеку за лекарствами или связываются со своим семейным врачом.

Таким образом, наиболее распространенная реакция на недомогание — попытка самостоятельно облегчить симптомы, не обращаясь сразу за профессиональной консультацией.

Каждый восьмой ждет серьезного ухудшения здоровья

Отдельная часть исследования была посвящена тому, сколько времени люди готовы ждать, прежде чем обратиться к врачу или фармацевту. Лишь 2% респондентов делают это сразу после появления симптомов. Еще 19% сначала наблюдают за развитием заболевания и только затем решают, что предпринять.

В течение первых одного-двух дней за профессиональной помощью обращается 21% опрошенных, а 26% ждут от трех до шести дней. Около недели выжидают 11% участников исследования.

При этом 12% признались, что обращаются к специалисту лишь тогда, когда состояние здоровья существенно ухудшается. Еще 2% обычно вообще не консультируются с врачом или фармацевтом.

Почему люди предпочитают домашние средства

Исследователи также выяснили, чем руководствуются жители Латвии, выбирая домашние или альтернативные способы облегчения симптомов. Главная причина — нежелание принимать лекарства при легком недомогании. Такой ответ дали 46% респондентов.

Еще 39% полагаются на собственный положительный опыт, а 35% ценят удобство и доступность домашних методов.

Треть опрошенных (33%) предпочитают сначала попробовать облегчить симптомы самостоятельно.

Другие причины встречаются реже:

16% считают домашние или народные средства более естественными, чем лекарства;

12% выбирают их из-за меньших расходов;

11% следуют семейным традициям;

8% ссылаются на трудности с доступностью врача или нехватку времени.

Таким образом, стоимость медицинской помощи и проблемы с записью к специалистам оказались далеко не главными причинами выбора самолечения. Гораздо чаще люди руководствуются личным опытом, привычками и желанием избежать приема лекарств.

Когда самолечение может быть опасным

При легких симптомах некоторых заболеваний отдых и наблюдение за самочувствием действительно могут быть достаточными. Однако самостоятельное лечение не всегда позволяет правильно определить причину недомогания.

Особенно важно не откладывать медицинскую помощь, если симптомы усиливаются, появляются затрудненное дыхание, сильная боль, спутанность сознания или другие признаки серьезного нарушения здоровья.

Даже безрецептурные лекарства могут иметь противопоказания и взаимодействовать с другими препаратами, поэтому их применение требует соблюдения инструкции.

Результаты опроса показывают, что для значительной части жителей Латвии обращение к медицинскому специалисту остается не первым, а последующим шагом при заболевании.