Почти половина жителей Латвии рассчитывает после выхода на пенсию получать больше 50% своих нынешних доходов, а каждый пятый надеется сохранить не менее 70%. Однако сегодняшнее соотношение средней пенсии и зарплаты в стране выглядит иначе.

Ожидания латвийцев относительно будущих пенсий заметно различаются. Согласно опросу, проведенному по заказу CBL Asset Management, 45% жителей надеются получать на пенсии более половины своих нынешних доходов. При этом 22% рассчитывают сохранить не менее 70% заработка.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на банк Citadele, четверть опрошенных настроена менее оптимистично: они предполагают, что после завершения трудовой деятельности их доходы сократятся как минимум вдвое.

Сколько получают пенсионеры сегодня

Разницу между ожиданиями и нынешней ситуацией показывают официальные данные.

По информации Центрального статистического управления, во втором квартале 2026 года средняя зарплата после уплаты налогов в Латвии составляла 1401 евро. Средняя выплаченная пенсия по старости за первые девять месяцев года, согласно данным Министерства финансов, достигала примерно 660 евро.

Зарплата и пенсия в Латвии Средние показатели за 2026 год Зарплата после налогов 1 401 € Пенсия по старости 660 € 47% столько составляет средняя пенсия от средней зарплаты после налогов Источники: ЦСУ — средняя нетто-зарплата за II квартал 2026 года; Министерство финансов — средняя выплаченная пенсия по старости за январь–сентябрь 2026 года. Сопоставление средних показателей не является прогнозом индивидуальной пенсии.

Таким образом, средняя пенсия сегодня составляет около 47% средней зарплаты на руки. Это меньше уровня, на который рассчитывают многие участники опроса.

Однако такое сравнение не означает, что каждый работающий житель после выхода на пенсию будет получать именно 47% своего заработка. Размер выплат зависит от индивидуального пенсионного капитала и других факторов.

Кто рассчитывает на самую высокую пенсию

Наиболее высокие ожидания обнаружились среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет. Каждый четвертый представитель этой группы рассчитывает сохранить на пенсии не менее 70% нынешних доходов. Среди молодежи от 18 до 29 лет так считают 19% опрошенных, а среди жителей от 50 до 59 лет — 20%.

При этом значительная часть населения вообще не представляет, на какие выплаты сможет рассчитывать в старости. Почти треть респондентов (30%) затруднилась оценить размер своей будущей пенсии относительно нынешних доходов.

Особенно велика неопределенность среди молодых людей: в возрастной группе 18–29 лет такого представления нет у 39% участников опроса.

Почему одной государственной пенсии может оказаться недостаточно

Председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис поясняет, что будущая пенсия зависит не только от заработка и уплаченных социальных взносов, но и от доходности накопленного пенсионного капитала. По его словам, желающим сохранить привычный уровень жизни необходимо заранее оценивать возможности пенсионной системы и собственных дополнительных накоплений.

«Полагаться только на то, что пенсия автоматически обеспечит привычный уровень жизни, было бы рискованно. Людям важно не только знать, сколько они хотели бы получать на пенсии, но и следить за тем, как формируется их пенсионный капитал», — подчеркивает Пургайлис.

Он также обращает внимание, что раннее начало накоплений позволяет распределить необходимую сумму на более длительный период и потенциально уменьшить размер регулярных взносов.

Результаты опроса показывают, что для значительной части жителей вопрос будущих пенсионных доходов остается открытым: одни рассчитывают сохранить большую часть заработка, другие ожидают существенного снижения доходов, а почти треть пока не знает, чего ждать.

Опрос CBL Asset Management совместно с исследовательским агентством Norstat проводился в октябре 2026 года. В нем приняли участие 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.