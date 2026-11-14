Государственный флаг Латвии можно вывешивать не только по праздникам, но и круглый год. Однако со временем ткань выцветает, изнашивается или рвется, и возникает вопрос: что делать с флагом, который больше нельзя использовать?

Оказывается, сжигать его не рекомендуется, а перед утилизацией следует выполнить несколько простых действий. Как правильно поступить, рассказала передаче Латвийского телевидения 4. studija заместитель председателя Государственной геральдической комиссии Рамона Умблия.

Почему нельзя просто выбросить флаг?

Латвийский государственный флаг — один из главных символов страны, поэтому к его использованию и хранению предъявляются особые требования. В определенные праздничные и памятные даты вывешивание флага обязательно. При этом закон не запрещает держать его на флагштоке постоянно, в том числе в обычные дни.

Главное, чтобы флаг находился в надлежащем состоянии. Он должен быть чистым, выглаженным, без разрывов и других заметных повреждений. За нарушение правил использования государственного флага может быть назначен штраф.

Но что делать, если флаг уже отслужил свой срок и больше не соответствует этим требованиям?

Разрезать на полосы и положить в непрозрачный пакет

По словам заместителя председателя Государственной геральдической комиссии Рамоны Умблии, утилизировать старый государственный флаг следует с уважением и без посторонних зрителей.

«Человек, который это делает, должен делать это в одиночку», — пояснила она.

Эксперт рекомендует следующий порядок действий:

Разрезать флаг по цветным полосам, отделив бордовые части от белой. При необходимости разрезать ткань на более мелкие одноцветные куски, чтобы она больше не воспринималась как государственный флаг. Аккуратно сложить или свернуть получившиеся полосы. Поместить их в непрозрачный бумажный пакет. После этого пакет можно выбросить в контейнер для отходов.

Таким образом, важно не просто избавиться от старой ткани, а предварительно разделить ее так, чтобы она перестала быть государственным символом.

А можно ли сжечь старый флаг?

Рамона Умблия подчеркивает, что сжигание не является рекомендуемым способом утилизации.

«Сжигать не следует, это было бы неправильно», — отметила представитель Геральдической комиссии.

Вместо этого она советует использовать описанный способ с разрезанием ткани и последующей утилизацией в непрозрачном пакете.

Флаг может стать семейной реликвией

Впрочем, при правильном обращении государственный флаг способен прослужить много лет. Для этого важно не только следить за его внешним видом, но и правильно хранить ткань, защищая ее от загрязнений и повреждений.

По словам представителей Геральдической комиссии, хорошо сохранившийся флаг со временем может даже превратиться в семейную реликвию, передаваемую следующим поколениям.

Поэтому уважительное отношение к государственному символу должно проявляться не только во время официальных праздников, но и в повседневной жизни — от правильного хранения до достойной утилизации.