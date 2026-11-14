Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сертифицированный фармацевт аптеки «Mēness aptieka» Юта Намсоне рассказывает о причинах развития сахарного диабета, его возможных осложнениях, профилактике и современных подходах к контролю заболевания:

– Ожирение и сахарный диабет — серьёзные заболевания, развитие которых обусловлено целым комплексом взаимосвязанных факторов. Один из важнейших факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа — избыточная масса тела.

Контроль массы тела, профилактика ожирения и своевременная коррекция избыточного веса позволяют существенно снизить риск развития сахарного диабета 2-го типа».

Между тем число людей с сахарным диабетом во всём мире продолжает расти. Заболевание не только влияет на качество жизни, но и повышает риск развития ряда серьёзных осложнений. Чтобы своевременно выявлять изменения в состоянии здоровья, важно регулярно контролировать основные показатели: уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давление, индекс массы тела и массу тела в целом.

Избыточная масса тела и ожирение относятся к основным факторам риска развития сахарного диабета 2-го типа. Снижение массы тела на 5–10 % может способствовать улучшению контроля уровня глюкозы в крови, снижению артериального давления и нормализации уровня холестерина.

Что такое сахарный диабет?

Сахарный диабет — хроническое заболевание обмена веществ, при котором повышается уровень глюкозы (сахара) в крови. Без надлежащего контроля это может привести к различным нарушениям здоровья и развитию серьёзных осложнений.

Уровень глюкозы в крови зависит от времени приёма пищи и других факторов. Для оценки состояния здоровья важно учитывать показатели, измеренные натощак, а также индивидуальные рекомендации врача.

Сертифицированный фармацевт аптеки «Mēness aptieka» Юта Намсоне.

(!) Уровень глюкозы в крови натощак у здорового взрослого человека обычно составляет 3,5–5,5 ммоль/л. При сахарном диабете уровень глюкозы может превышать нормальные значения, поэтому важно регулярно контролировать этот показатель

Чтобы понять механизм развития заболевания, необходимо знать, что клетки организма используют глюкозу в качестве источника энергии. Для её поступления в клетки важную роль играет гормон инсулин. Если организм вырабатывает недостаточно инсулина или клетки теряют чувствительность к его действию, уровень глюкозы в крови повышается.

Выделяют три основных типа сахарного диабета:

Гестационный сахарный диабет — повышение уровня глюкозы в крови, впервые выявленное во время беременности. После рождения ребёнка показатели часто нормализуются, однако в дальнейшем у женщины сохраняется повышенный риск развития сахарного диабета 2-го типа. Поэтому после родов необходимо пройти рекомендованное врачом обследование. Сахарный диабет 1-го типа развивается вследствие аутоиммунной реакции, при которой иммунная система разрушает бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. В результате возникает выраженный дефицит этого гормона, поэтому пациентам необходима постоянная инсулинотерапия. К наиболее характерным симптомам относятся учащённое мочеиспускание, сухость во рту, сильная жажда и необъяснимое снижение массы тела. Сахарный диабет 2-го типа характеризуется инсулинорезистентностью — снижением чувствительности клеток организма к инсулину, а также постепенным нарушением его выработки бета-клетками поджелудочной железы. Развитию заболевания способствуют различные факторы, в том числе избыточная масса тела и ожирение, недостаточная физическая активность и несбалансированное питание. Значение имеют также наследственная предрасположенность, возраст и другие особенности организма.

Симптомы могут быть похожи на проявления диабета 1-го типа, однако зачастую выражены слабее. Иногда заболевание длительное время протекает практически бессимптомно, поэтому его нередко выявляют уже при развитии осложнений или во время профилактического обследования.

Чем опасен сахарный диабет?

У людей с сахарным диабетом риск развития инфаркта миокарда и инсульта значительно выше, чем у людей без этого заболевания. Кроме того, могут возникать нарушения кровообращения в нижних конечностях и периферическая нейропатия — повреждение периферических нервов.

Эти осложнения повышают вероятность образования ран, которые долго не заживают, могут перерастать в язвы и приводить к развитию так называемой диабетической стопы.

Сахарный диабет также может стать причиной ухудшения зрения и развития диабетической ретинопатии, хронической болезни почек и почечной недостаточности. В тяжёлых случаях нарушения кровообращения и повреждение тканей нижних конечностей могут привести к необходимости ампутации.

Кроме того, заболевание существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе сердечной недостаточности.

Осложнения сахарного диабета могут постепенно приводить к снижению трудоспособности, ограничению повседневной активности и существенному ухудшению качества жизни. Именно поэтому так важно контролировать заболевание и регулярно проходить необходимые обследования.

Как снизить риск развития сахарного диабета 2-го типа?

Основой профилактики сахарного диабета 2-го типа и снижения риска связанных с ним осложнений является здоровый образ жизни.

Прежде всего рекомендуется ограничить употребление продуктов и напитков с высоким содержанием добавленного сахара, увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в рационе. Также желательно включать в меню жирную морскую рыбу, нежирное мясо и молочные продукты с пониженным содержанием жира.

Особое значение имеет отказ от курения. Эта привычка повышает риск развития не только сахарного диабета 2-го типа, но и сердечно-сосудистых заболеваний.

Не менее важна регулярная физическая активность. Рекомендуется уделять умеренным физическим нагрузкам не менее 30 минут в день, выбирая подходящий вид активности с учётом состояния здоровья.

Также необходимо следить за массой тела и стремиться поддерживать её в пределах здоровых значений. Даже умеренное снижение избыточной массы тела может положительно повлиять на показатели обмена веществ и уменьшить риск развития заболевания.

Как лечат сахарный диабет?

Лечение сахарного диабета предполагает комплексный подход. Оно включает коррекцию питания, регулярную физическую активность, контроль уровня глюкозы в крови и устранение факторов риска, в том числе избыточной массы тела.

Пациентам с сахарным диабетом необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы в крови и уделять особое внимание уходу за ногами.

Также важно регулярно проходить офтальмологические обследования, в том числе осмотр сетчатки глаза. Это позволяет своевременно выявить изменения в мелких кровеносных сосудах — признаки диабетической ретинопатии — и при необходимости начать лечение.

Необходимо следить за уровнем холестерина и регулярно проверять функцию почек. Такие обследования помогают своевременно обнаружить возможные нарушения и принять необходимые меры.

Если пациент самостоятельно контролирует уровень глюкозы в крови, дома желательно иметь глюкометр и необходимые расходные материалы — тест-полоски и одноразовые ланцеты. При назначении инсулинотерапии также необходимо иметь соответствующие препараты и средства для их введения.

Медикаментозное лечение подбирается индивидуально в зависимости от типа сахарного диабета, состояния здоровья пациента и рекомендаций лечащего врача.

Помощь фармацевта важна

Большинство пациентов с сахарным диабетом знают о необходимости менять образ жизни, правильно принимать назначенные лекарственные препараты и пользоваться медицинскими устройствами.

Однако важную роль в успешном контроле заболевания играет и сотрудничество с фармацевтом. Его задача — поддерживать пациента в процессе лечения, помогать разобраться в особенностях применения препаратов и давать рекомендации по сохранению здоровья.

Если диагноз сахарного диабета поставлен недавно, первая консультация фармацевта особенно важна. Специалист подробно объяснит, как правильно применять назначенные лекарственные препараты и медицинские устройства, а также расскажет, какие изменения необходимо внести в повседневный образ жизни.

Фармацевт обязательно напомнит, что сахарный диабет не является противопоказанием к активному образу жизни. Напротив, регулярная физическая активность помогает улучшать контроль уровня глюкозы в крови и положительно влияет на общее состояние здоровья.

Не менее важно контролировать массу тела и отказаться от курения. Эти меры помогают снизить риск сердечно-сосудистых осложнений и способствуют улучшению общего состояния здоровья.

При необходимости фармацевт также обсудит с пациентом особенности ежедневного питания. Например, напомнит, что желательно есть не спеша, а употребление фруктовых соков, в том числе свежевыжатых, следует ограничивать, поскольку они могут вызывать более быстрое повышение уровня глюкозы в крови по сравнению с цельными фруктами.

Ещё одна важная задача фармацевта — мотивировать пациента внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить необходимые обследования. Главная цель — предупредить развитие осложнений или выявить их на ранней стадии.

Для этого необходимо регулярно проверять зрение, измерять артериальное давление, следить за состоянием зубов и ног. Особое внимание следует уделять здоровью стоп и при необходимости обращаться за консультацией к подологу — специалисту по уходу за стопами и решению связанных с ними проблем.

Если пациенту назначена инсулинотерапия, фармацевт порекомендует использовать новую иглу для каждой инъекции. Это помогает снизить дискомфорт и риск повреждения тканей. Также специалист напомнит о правильной технике введения инсулина и необходимости чередовать места инъекций, чтобы избежать образования уплотнений в подкожной жировой клетчатке.

При самостоятельном измерении уровня глюкозы с помощью глюкометра важно каждый раз использовать новый одноразовый ланцет для прокалывания пальца.

При отпуске лекарственных препаратов фармацевт обращает внимание на их количество, дозировки и особенности назначенной терапии. Если пациент одновременно принимает пять и более лекарственных препаратов (такое состояние называется полипрагмазией), особенно важно учитывать возможные лекарственные взаимодействия.

Некоторые сочетания препаратов могут повышать риск развития гипогликемии — состояния, при котором уровень глюкозы в крови становится слишком низким. Поэтому фармацевт должен предупредить пациента о возможных рисках и особенностях совместного применения лекарственных средств.

Призываю всех пациентов с сахарным диабетом не стесняться обращаться за помощью к фармацевту и задавать любые вопросы, связанные с применением лекарственных препаратов для лечения диабета и других заболеваний, а также с профилактикой и поддержанием здоровья.