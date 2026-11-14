В субботу утром, 14 ноября, снег осложнил движение на региональных автодорогах в окрестностях Цесиса. Особенно сложные условия сложились на участке Берзкрогс — Вецпиебалга трассы P30. Дорожные службы уже приступили к очистке и обработке проезжей части.

Снегопад ухудшил условия движения на отдельных региональных дорогах Латвии. Водителей предупреждают о заснеженном дорожном покрытии и призывают учитывать погодные условия при планировании поездок.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC), в субботу утром движение затруднено на автодороге Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30), особенно на участке между Берзкрогсом и Вецпиебалгой.

Дорожное покрытие здесь заснежено. Для улучшения условий движения специализированная техника очищает проезжую часть и обрабатывает ее противоскользящими материалами.

Сложные условия также отмечаются на региональных автодорогах в окрестностях Цесиса.

Снег может быстро появляться снова

В Latvijas valsts ceļi напоминают, что во время снегопада даже после очистки дороги снежный покров может образовываться повторно. Поэтому водителям рекомендуют заранее предусмотреть дополнительное время на поездку и не рассчитывать на привычную скорость движения.

Особенно важно выбирать скорость с учетом фактического состояния дорожного покрытия и соблюдать безопасную дистанцию до других автомобилей.

Дорожные службы призывают автомобилистов сохранять повышенную внимательность на заснеженных участках.